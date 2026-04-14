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DEBATE

Crise da laranja acende alerta e é debatida em audiência pública na Alba

Deputado Penalva debate soluções para o setor em audiência no Legislativo

Redação
Por Redação

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Laranja
Laranja -

Uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) discutiu o impactos da crise da laranja, que vem afetando produtores, trabalhadores e toda a cadeia produtiva, exigindo medidas consideradas urgentes para o setor.

“A citricultura, principalmente o cultivo da laranja, enfrenta um momento desafiador, impactando produtores, trabalhadores e toda a cadeia produtiva. A alta nos custos e preços baixos dificultam o cultivo. A crise exige atenção, planejamento e ação imediata", afirmou.

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O debate foi promovido pelo deputado estadual Penalva (PP) nesta quarta-feira, 14. Durante o encontro, o parlamentar comentou sobre a necessidade de atenção e planejamento para enfrentar o cenário atual.

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O deputado ainda defendeu a adoção de políticas estruturantes para o fortalecimento da atividade agrícola no estado.

“É fundamental investir em tecnologia, fortalecer a assistência técnica, ampliar o acesso ao crédito rural e implementar políticas públicas eficientes que garantam sustentabilidade e competitividade ao setor”, disse.

Deputado Emerson Penalva durante audiência
Deputado Emerson Penalva durante audiência | Foto: Divulgação | Assessoria

O deputado também destacou a importância de medidas complementares para o enfrentamento da crise.

“Além disso, o combate a pragas, o incentivo à diversificação e a valorização do produtor são caminhos essenciais para superar esse cenário”, completou.

Quem esteve no encontro?

O encontro reuniu o prefeito de Inhambupe, Hugo de Leonidas, o ex-prefeito de Rio Real, Antônio Alves, o Carroça; além de agricultores, citricultores, empresários e lideranças políticas de diversas regiões da Bahia.

A cidade de Rio Real, inclusive, recebe o título de Capital da Laranja.

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