Penalva vai liderar bloco partidário na Alba

A formação dos blocos partidários será formalizada no próximo dia 3 de fevereiro, quando também acontecerão as eleições para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Apesar disso, os partidos já se movimentam para indicar os respectivos líderes que irão comandar o bloco nos próximos anos.

O deputado estadual Emerson Penalva (PDT) é um dos escolhidos para comandar o bloco partidário da sua sigla, Republicanos e o PSDB na Casa Legislativa. A formação busca fazer com que as legendas atuem de forma conjunta nas discussões e decisões no Legislativo baiano.

Penalva enfatizou a importância de representar a diversidade ideológica e programática do grupo. “Nosso objetivo é trabalhar juntos para construir propostas que representem os anseios da população e garantam avanços em áreas prioritárias para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou Penalva.