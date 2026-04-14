Plano de Segurança de Salvador já tem data para ser votado na Câmara

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Bruno Reis envio proposta à Câmara em outubro do ano passado. - Foto: Antonio Queiroz | Câmara Municipal de Salvador

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), revelou que vai colocar em votação no plenário o projeto de lei do Plano Municipal de Segurança.

Durante sessão ordinária desta terça-feira, 14, o chefe do Legislativo da capital baiana anunciou que a proposta vai passar pela análise dos vereadores no dia 29 de abril.

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Em coletiva de imprensa, Muniz afirmou que a matéria já teve o prazo estendido anteriormente a pedido da oposição e que os parlamentares tiveram tempo suficiente para análise do texto.

"Não podemos deixar de votar o projeto. Eu estou sendo cobrado, não pelo Executivo Municipal, não pelos vereadores. Estou sendo cobrado pela sociedade e pela imprensa. Que me pergunta por que nós não votamos esse projeto”, disse.

Detalhes do projeto

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) enviou o Plano de Segurança para a Câmara Municiapal em outubro do ano passado. O Plano visa estabelecer diretrizes para nortear a política de segurança pública na capital baiana, com foco em ações para evitar a ocorrência de crimes e a violência. Deve haver ainda, as seguintes ações:

o aprimoramento dos agentes de segurança municipal;

a articulação das ações entre os órgãos municipais;

cooperação, com as forças estaduais, que são as Polícias Civil e Militar.

Proteção

O plano prevê ações cidadãs com vista na qualidade urbana e Meio Ambiente seguro, o que envolve:

Ordenamento urbano;

Iluminação;

Limpeza;

Mobilidade, entre outros, reconhecendo o papel desses fatores na segurança.

Visa ainda o fortalecimento institucional, com foco na Guarda Civil Municipal e na Defesa Civil (Codesal).