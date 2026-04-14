Soane Galvão oficializa filiação ao Avante

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Deputada estadual Soane Galvão oficializou filiação do Avante - Foto: Divulgação/Alba

A deputada estadual Soane Galvão oficializou sua filiação ao Avante. A medida foi comunicada pela parlamentar à presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), em ofício publicado na edição desta terça-feira, 14, do Diário Oficial da Casa.

No documento, a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher pediu que a Casa Legislativa providencie a atualização dos registros parlamentares, composição partidária, bancadas e blocos de demais atos administrativos.

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Soane foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2022, ainda pelo PSB, quando recebeu 61.399 votos, sendo a mais bem votada da legenda. Ela é esposa do ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, mais conhecido como Marão (PSD).

Quem é Soane Galvão?

Soane Galvão iniciou sua trajetória política em 1993 pelo Partido Social Democrático (PSD). Depois foi filiada ao Partido Social Cristão (PSC) e ingressou no PSB em 2022.

No ano seguinte, chegou à Assembleia Legislativa, onde foi vice-líder do Bloco Parlamentar MDB/PSB/Patriota/Avante, além de suplente da Mesa Diretora (2025-2027). Desde 2023, Soane Galvão é também membro titular da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público.

Promoção política do marido

Em dezembro, o portal A TARDE revelou que a deputada estava sendo acusada de utilizar a estrutura parlamentar para promover de forma política, o marido e ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), conhecido como Marão, o qual já se apresenta como pré-candidato a deputado estadual.

Nos últimos meses, a deputada tem publicado cards, fotos e vídeos com anúncios de entregas de equipamentos públicos, como:

viaturas;

ambulâncias;

ônibus escolares.

Os comunicados foram espalhados em municípios das regiões Sul, Sudoeste e Extremo-Sul do estado, sobretudo nas cidades em que os prefeitos e vereadores pertencem à base política da parlamentar, o que se configura como possível abuso de poder político e/ou econômico.

O foco da acusação é que os atos de entrega de bens públicos, que deveriam ser institucionais e em benefício exclusivo da população, estariam sendo transformados em eventos de campanha política para o marido e ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre.