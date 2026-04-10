Após troca de partido, Marcinho Oliveira assume liderança do PDT na Alba

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O deputado Marcinho Oliveira é o novo líder do PDT na Alba - Foto: Ascom/ALBA

O deputado estadual Marcinho Oliveira é o novo líder doPartido Democrático Trabalhista (PDT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), conforme publicado na edição desta sexta-feira, 10, do Diário Oficial.

A decisão foi comunicada oficialmente à presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), e assinada em conjunto por Marcinho e pelo deputado Pancadinha, únicos representantes do partido no Legislativo baiano.

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A movimentação ocorre dias após o fim da janela partidária, período em que Marcinho deixou o PRD e se filiou ao PDT, e tem como objetivo organizar a atuação da legenda para fins regimentais e institucionais na Assembleia.

Antes da janela partidária, que permite a troca de partido sem perda de mandato, o PDT tinha apenas um deputado estadual na Bahia: Penalva, que deixou a legenda para se filiar ao PP.

O portal A TARDE entrou em contato com o deputado estadual Marcinho Oliveira para esclarecer o assunto, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.

Posicionamento do partido

Além da definição da liderança, o PDT formalizou um movimento estratégico de posicionamento político. O partido solicitou a inclusão no Bloco da Maioria da Assembleia Legislativa.

A iniciativa indica alinhamento com a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em busca de maior espaço e influência nas decisões e votações em plenário.

Outras movimentações

Na quinta-feira, 9, o PT também mudou os quadros na Alba: a deputada Neusa Cadore assumiu a liderança do grupo, tendo o deputado Angelo Almeida como vice-líder.

Além disso, o líder da maioria, deputado Rosemberg Pinto (PT), oficializou a indicação de Osni Cardoso (PT) como vice-líder da bancada governista.

Do lado oposto, o deputado Angelo Coronel Filho (Republicanos) foi indicado para a vice-liderança do Bloco da Minoria. A indicação foi feita pelo líder da oposição, deputado Tiago Correia (PSDB).