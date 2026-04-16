Bolsonaro ou Caiado? Roma minimiza impasse com PL sobre apoio da oposição na Bahia

Ex-ministro da Cidadania, João Roma - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Os apoios do PL firmados para as eleições de outubro na Bahia continua sendo um assunto indigesto para ala mais radical da legenda, encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Isso porque, políticos como deputado federal Capitão Alden e a pré-candidata a deputada federal Raissa Soares, defendem um apoio mais efusivo do pré-candidato da oposição a Flávio Bolsonaro.

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O presidente da legenda no estado, João Roma, no entanto, minimizou os embates dentro do próprio partido, mas defendeu a candidatura da oposição no estado.

“É normal, especialmente no meio da direita, temos um entusiasmo e queremos sim que Flávio vença no primeiro turno, mas não se pode obrigar a ninguém”, afirmou ele.

Ele ainda complementou: “Não quero crê que ninguém da direita vai querer votar no PT. Então, é natural a manifestação de opinião e, inclusive, a defesa que eu mesmo faço é em torno do nome de Flávio Bolsonaro, mas que nós temos um palanque amplo”.

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Segundo o ex-ministro da Cidadania de Bolsonaro há uma orientação nacional do próprio Flávio para deixar o postulante ao Palácio de Ondina "à vontade" em relação ao nome que irá apoiar para Presidência da República.

“ACM Neto conseguiu agregar todos nós da direita. O próprio Flávio Bolsonaro conversou com ACM Neto e me disse, inclusive, que deixasse ACM Neto à vontade. Então, é natural que várias vozes tenha diversas opiniões”, disse.