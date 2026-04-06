PcdoB e mais: suplências ao Senado viram campo de disputa entre partidos na Bahia

Por Cássio Moreira
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As definições das chapas de governo e oposição nas eleições para a Bahia, sacramentadas na última semana, após a confirmação da permanência de Geraldo Júnior (MDB) como vice do governador Jerônimo Rodrigues (PT), abrem margem para um novo debate acerca das composições: as indicações para os postos de suplência para o Senado.
Os dois principais grupos políticos do estado já possuem seus dois candidatos ao Senado.
Na chapa governista, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) serão os postulantes ao Congresso Nacional, enquanto João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) serão os representantes da oposição.
Pontos que você verá na matéria:
- Quem são os candidatos ao Senado na Bahia?
- Quem são os indicados à suplência?
- Os partidos que vão indicar os nomes à suplência;
- Quais são os possíveis suplentes da oposição?
- Os nomes que compõe a chapa majoritária na Bahia;
Suplências de Rui e Wagner
Avante, PSD e PCdoB, que não indicaram nomes para o primeiro escalão da majoritária do governo, devem ter preferência no processo de indicação de suplência.
PCdoB escolhe nome de Salvador para vaga
O PCdoB escolheu Aladilce Souza, vereadora de Salvador, para a suplência de um dos nomes petistas, mas sem definição concreta. A intenção, que já havia sido externada pelo partido nos últimos meses, foi confirmada pelo deputado federal Daniel Almeida, em entrevista ao A TARDE Cast, na última semana.
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E o Avante?
Já o Avante, partido presidido por Ronaldo Carletto, com pouco mais de 70 prefeituras no estado, tem no nome do próprio dirigente partidário o escolhido para a primeira suplência de Rui Costa, segundo apurações recentes feitas pelo portal A TARDE.
Antes disso, Ronaldo Carletto foi um dos sondados para a vaga de vice de Jerônimo Rodrigues.
O empresário e ex-deputado conta com a simpatia de Rui para o posto de suplente, uma vez que o ministro foi o articulador da tomada de controle do partido após as eleições de 2022.
Já o PSD...
Prefeito de Salvador na década de 1970 e ex-vereador da capital até 2024, Edvaldo Brito é a aposta do PSD para a primeira suplência de Wagner, tendo o aval de integrantes da 'tropa de choque' do partido e de membros da base governista.
O entendimento é de que Edvaldo, por sua trajetória dentro da política, merece ser coroado com a menção, podendo até assumir o mandato, em uma eventual vitória do petista e, consequentemente, sua indicação para um ministério em um possível quarto mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Possíveis suplentes:
- Ronaldo Carletto (Avante);
- Edvaldo Brito (PSD);
- Aladilce (PCdoB).
Suplências de Angelo Coronel e João Roma
Angelo Coronel e João Roma, pré-candidatos ao Senado pela oposição, também já possuem possíveis suplentes.
O senador, que agora tentará a reeleição pelo Republicanos, deve ter o ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães Filho (DC), como o 'reserva'.
Já João Roma, ex-ministro da Cidadania e aposta do PL para as eleições de outubro, pode ter Luiz Carlos (Republicanos), vereador de Salvador, como suplente número um.
Podemos e PSDB também ensaiam, nos bastidores, indicações de quadros para as suplências, mas sem qualquer nome cogitado até o momento.
Possíveis suplentes:
- Marcelo Guimarães Filho (DC);
- Luiz Carlos (Republicanos).
Chapas formadas
De maneira antecipada, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) já fecharam suas chapas majoritárias para as eleições estaduais de outubro. Jerônimo terá novamente Geraldo Júnior, do MDB, como seu vice.
Já o ex-prefeito de Salvador terá o também ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), como vice.
Veja a composição das chapas que vão disputar o Palácio de Ondina, em outubro:
Chapas majoritárias:
- Jerônimo Rodrigues (PT): governador
- Geraldo Júnior (MDB): vice
- Rui Costa (PT): senador
- Jaques Wagner (PT): senador
- ACM Neto (União Brasil): governador
- Zé Cocá (PP): vice
- Angelo Coronel (Republicanos): senador
- João Roma (PL): senador
Quem são os candidatos ao Senado na Bahia?Na Bahia, a chapa governista inclui Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, enquanto a oposição é representada por João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).
Quais partidos irão indicar suplentes para os senadores?Os partidos que irão indicar suplentes na Bahia são Avante, PSD e PCdoB, que não foram contemplados na chapa majoritária, além de outras legendas em discussão como Podemos e PSDB.
Quem foi escolhido para suplência de Rui Costa?Ronaldo Carletto, presidente do Avante, é o indicado para a primeira suplência de Rui Costa, com apoio do governador e por seu envolvimento nas eleições passadas.
Quem compõe a chapa majoritária nas eleições estaduais?A chapa majoritária é composta por Jerônimo Rodrigues (PT) como governador, Geraldo Júnior (MDB) como vice, e os senadores Rui Costa e Jaques Wagner (PT).
Quais são os possíveis suplentes da oposição?Na oposição, Marcelo Guimarães Filho (DC) pode ser o suplente de Angelo Coronel, enquanto Luiz Carlos (Republicanos) é cotado para João Roma.
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