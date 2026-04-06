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Partidos mostram interesses em suplências

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PcdoB e mais: suplências ao Senado viram campo de disputa entre partidos na Bahia

Processo eleitoral na Bahia ganha nova etapa após formação de chapas

Partidos mostram interesses em suplências - Foto Luciano Carcará | AG. A TARDE

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Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

06/04/2026 - 14:49 h

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As definições das chapas de governo e oposição nas eleições para a Bahia, sacramentadas na última semana, após a confirmação da permanência de Geraldo Júnior (MDB) como vice do governador Jerônimo Rodrigues (PT), abrem margem para um novo debate acerca das composições: as indicações para os postos de suplência para o Senado.

Os dois principais grupos políticos do estado já possuem seus dois candidatos ao Senado.

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Na chapa governista, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) serão os postulantes ao Congresso Nacional, enquanto João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) serão os representantes da oposição.

Pontos que você verá na matéria:

  • Quem são os candidatos ao Senado na Bahia?
  • Quem são os indicados à suplência?
  • Os partidos que vão indicar os nomes à suplência;
  • Quais são os possíveis suplentes da oposição?
  • Os nomes que compõe a chapa majoritária na Bahia;

Suplências de Rui e Wagner

Avante, PSD e PCdoB, que não indicaram nomes para o primeiro escalão da majoritária do governo, devem ter preferência no processo de indicação de suplência.

PCdoB escolhe nome de Salvador para vaga

O PCdoB escolheu Aladilce Souza, vereadora de Salvador, para a suplência de um dos nomes petistas, mas sem definição concreta. A intenção, que já havia sido externada pelo partido nos últimos meses, foi confirmada pelo deputado federal Daniel Almeida, em entrevista ao A TARDE Cast, na última semana.

Leia Também:

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E o Avante?

Já o Avante, partido presidido por Ronaldo Carletto, com pouco mais de 70 prefeituras no estado, tem no nome do próprio dirigente partidário o escolhido para a primeira suplência de Rui Costa, segundo apurações recentes feitas pelo portal A TARDE.

Antes disso, Ronaldo Carletto foi um dos sondados para a vaga de vice de Jerônimo Rodrigues.

O empresário e ex-deputado conta com a simpatia de Rui para o posto de suplente, uma vez que o ministro foi o articulador da tomada de controle do partido após as eleições de 2022.

Já o PSD...

Prefeito de Salvador na década de 1970 e ex-vereador da capital até 2024, Edvaldo Brito é a aposta do PSD para a primeira suplência de Wagner, tendo o aval de integrantes da 'tropa de choque' do partido e de membros da base governista.

O entendimento é de que Edvaldo, por sua trajetória dentro da política, merece ser coroado com a menção, podendo até assumir o mandato, em uma eventual vitória do petista e, consequentemente, sua indicação para um ministério em um possível quarto mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Possíveis suplentes:

  • Ronaldo Carletto (Avante);
  • Edvaldo Brito (PSD);
  • Aladilce (PCdoB).

Suplências de Angelo Coronel e João Roma

Angelo Coronel e João Roma, pré-candidatos ao Senado pela oposição, também já possuem possíveis suplentes.

O senador, que agora tentará a reeleição pelo Republicanos, deve ter o ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães Filho (DC), como o 'reserva'.

Já João Roma, ex-ministro da Cidadania e aposta do PL para as eleições de outubro, pode ter Luiz Carlos (Republicanos), vereador de Salvador, como suplente número um.

Podemos e PSDB também ensaiam, nos bastidores, indicações de quadros para as suplências, mas sem qualquer nome cogitado até o momento.

Possíveis suplentes:

  • Marcelo Guimarães Filho (DC);
  • Luiz Carlos (Republicanos).

Chapas formadas

De maneira antecipada, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) já fecharam suas chapas majoritárias para as eleições estaduais de outubro. Jerônimo terá novamente Geraldo Júnior, do MDB, como seu vice.

Já o ex-prefeito de Salvador terá o também ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), como vice.

Veja a composição das chapas que vão disputar o Palácio de Ondina, em outubro:

Chapas majoritárias:

  • Jerônimo Rodrigues (PT): governador
  • Geraldo Júnior (MDB): vice
  • Rui Costa (PT): senador
  • Jaques Wagner (PT): senador
  • ACM Neto (União Brasil): governador
  • Zé Cocá (PP): vice
  • Angelo Coronel (Republicanos): senador
  • João Roma (PL): senador

Quem são os candidatos ao Senado na Bahia?

Na Bahia, a chapa governista inclui Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, enquanto a oposição é representada por João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

Quais partidos irão indicar suplentes para os senadores?

Os partidos que irão indicar suplentes na Bahia são Avante, PSD e PCdoB, que não foram contemplados na chapa majoritária, além de outras legendas em discussão como Podemos e PSDB.

Quem foi escolhido para suplência de Rui Costa?

Ronaldo Carletto, presidente do Avante, é o indicado para a primeira suplência de Rui Costa, com apoio do governador e por seu envolvimento nas eleições passadas.

Quem compõe a chapa majoritária nas eleições estaduais?

A chapa majoritária é composta por Jerônimo Rodrigues (PT) como governador, Geraldo Júnior (MDB) como vice, e os senadores Rui Costa e Jaques Wagner (PT).

Quais são os possíveis suplentes da oposição?

Na oposição, Marcelo Guimarães Filho (DC) pode ser o suplente de Angelo Coronel, enquanto Luiz Carlos (Republicanos) é cotado para João Roma.

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Tags:

eleições Política Senado

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