LAVAGEM DO BONFIM

João Roma evita cravar apoio a Neto, mas diz que conversas avançam

Especulado para o Senado, Roma diz que "não tem pressa"

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

15/01/2026 - 9:21 h
Presidente do PL na Bahia, durante lavagem do Bonfim
Presidente do PL na Bahia, durante lavagem do Bonfim -

Especulado como pré-candidato ao Senado, João Roma (PL), evitou cravar prazo para anunciar apoio ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), mas afirmou que as conversas com o grupo netista “estão evoluídas”.

“Dizem que quem tem prazo não tem pressa. Nós temos um período até o dia 4 de abril, que é o prazo de desincompatibilização dos cargos, eu acho que isso será uma data emblemática”, iniciou o presidente do PL baiano, e complementou:

“A tendência é que nós [vamos] marchar juntos. Não há perto, não há fixação por cargo ou espaço, o que queremos, sim, é oferecer uma proposta para os baianos para que a gente possa melhorar o futuro da nossa Bahia”.

João Roma (PL)
João Roma (PL) | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

O presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado participa na manhã desta quinta-feira, 15, do tradicional cortejo da Lavagem do Bonfim, que inicia na Basílica da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e segue até a Colina Sagrada.

Roma ainda fez uma avaliação sobre o ano político em Brasília, que segundo ele, será de “efervescência”.

“O ano político em Brasília vai ser de grande efervescência durante todo esse mês de março, e eu acredito que até o início de abril, tenhamos um desenho já bem decantado do que será, ou seja, em relação a nomes e posições”, afirmou Roma, sem citar a pré-candidatura à Presidência da República do senador Flávio Bolsonaro (PL).

eleições lavagem do bonfim Política

x