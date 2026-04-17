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"MÃO SANTA" PARTIU

Lula lamenta morte de Oscar: “Exemplo de obstinação”

Presidente exaltou trajetória do gênio do basquete

Anderson Ramos
Por

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Lula exalta legado de Oscar Schmidt.
Lula exalta legado de Oscar Schmidt. -

O presidente Lula (PT) lamentou a morte do ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, nesta sexta-feira, 17. Em uma postagem nas redes sociais, o petista exaltou a carreira e o legado de um dos maiores cestinhas da história.

“Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção. Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível. Disputou cinco Olimpíadas e se tornou o maior pontuador da história dos Jogos”, escreveu Lula.

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Na publicação, o presidente também lembrou m dos momentos mais icônicos da trajetória de Oscar, quando, na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, quando conduziu o Brasil na vitória por 120 x 115 sobre os Estados Unidos, a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, disputado nas Filipinas.

“Sua dedicação elevou o nome do pais e fez dele inspiração para gerações de atletas e amantes do esporte. Neste momento de pesar, deixo minha solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que ele conquistou no esporte”, finalizou.

Partida

Lenda do basquete brasileiro, o ex-jogador Oscar Schmidt morreu na tarde desta sexta-feira, 17, aos 68 anos, após ser internado por um mal-estar no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo.

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Em nota, a família de Oscar lamentou a morte e lembrou sua trajetória. O velório e enterro serão restritos à família e amigos.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida", diz o comunicado.

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Tags:

basquete brasileiro legado esportivo Lula Oscar Schmidt passagem do esporte Solidariedade

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