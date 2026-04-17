Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, morre aos 68 anos

Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lenda do basquete brasileiro, o ex-jogador Oscar Schmidt morreu na tarde desta sexta-feira, 17, aos 68 anos, após ser internado por um mal-estar no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo.

Considerado um dos maiores atletas de basquete em todos os tempos, mesmo sem ter atuado na NBA, Oscar Schmidt disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, com 1093 pontos marcados ao todo no torneio. A marca até hoje não foi alcançada por qualquer outro atleta.

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O ex-jogador também foi o maior cestinha da história da Seleção Brasileira, com 7693 pontos. Ele esteve presente nas Olímpiadas em Moscou (1980), Los Angeles (1984), Seul (1988), Barcelona (1992) e Atlanta (1996).

Carinhosamente apelidado de "Mão Santa", Oscar foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011, mas anunciou sua recuperação da doença em 2022.

Oscar Schmidt em quadra pela Seleção Brasileira | Foto: Reprodução | COB

Em nota, a família de Oscar lamentou a morte e lembrou sua trajetória. O velório e enterro serão restritos à família e amigos.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida", diz o comunicado.

Homenagens

Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama do Basquete em 2013, recebendo a honraria das mãos de Larry Bird, ídolo do Boston Celtics, da NBA. Em abril deste ano, foi a vez do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) integrar a lenda ao Hall da Fama da entidade.

O ex-jogador norte-americano Kobe Bryant, que morreu em 2020 em um acidente de helicóptero, também se considerava um grande fã de Oscar Schmidt.

"Quando eu estava crescendo, assistia a ele jogar na Itália. Ele jogava contra o meu pai e era demais. Eu nem o conhecia por Oscar, sempre o chamei de La Bomba”, afirmou Kobe durante evento em 2013.

Oscar Schmidt e Kobe Bryant durante evento em 2013 | Foto: Reprodução/Instagram Oscar Schmidt

Maior participação nos jogos Olímpicos

Oscar Schmidt detem o recorde de participações em jogos olímpicos, no qual participou de cinco ao todo, nas edições entre os anos de 1980 e 1996. Guardando o número de maiores pontos feitos na competição, 1.093.

Oscar foi considerado o maior pontuador da história do Basquete até o ano de 2024, quando LeBron James superou o seu recorde de 49.973 pontos convertidos. O Mão Santa é campeão de lances livres consecutivos em jogos do Brasil, com 34 marcados no Pan-Americano de 1979.

História por onde passou

Dentro dos campeonatos mundiais, Oscar fez 893 pontos e detém o recorde de maior número de pontos em uma única partida na competição, com 52 marcados, contra a seleção da Austrália, em 1990. Nas partidas dos jogos Pan Americanos, Oscar detém o mesmo recorde, ao fazer 53 pontos contra o México, em 1987.

Pela Liga Sul Americana, Oscar Schmidt fez 46 pontos pelo time do Flamengo, contra o Ambassadors, e no Campeonato Brasileiro fez 57, também defendendo as cores do Rubro-Negro Carioca.

Oscar atuou em solo italiano, pelos times do Caserta e do Pavia, deixando anotados 1.760 pontos, em 40 partidas pelo Pavia. Sendo oito vezes cestinha por lá e com a maior média de pontos na competição: 34,6 em 11 anos, sendo o estrangeiro que mais pontuou na liga.

Por conta de suas performances dentro de quadra, ao longo de sua carreira, quatro clubes 'aposentaram' a camisa que Oscar utilizou, em sinal de respeito à trajetória do jogador. A camisa 18 no Caserta, a 11 no Pavia, a 14 no Unidade Vizinhança, e a 14 no Flamengo.