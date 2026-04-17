"O MAIOR SHOW DO MUNDO"
Copa nos EUA terá "o maior show do mundo" com fenômeno do rock
Iniciativa inédita acontecerá na final do Mundial, no Estádio MetLife Stadium, em East Rutherford
Um espetáculo musical sob responsabilidade da banda Coldplay, liderada pelo vocalista Chris Martin, será uma das novidades da Copa do Mundo deste ano. Presidente da Fifa, Gianni Infantino anunciou que o torneio terá um show no intervalo pela primeira vez na história.
“Pela primeira vez na história, teremos um show no intervalo da final da Copa do Mundo”, disse o dirigente durante o Semafor World Economy Summit, em Washington, nos Estados Unidos. A final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em East Rutherford.
Gianni Infantinno afirmou que a curadoria e organização do espetáculo estará nas mãos da banda Coldplay, grupo britânico de rock fundado na década de 90. Durante a Copa do Mundo 2022 no Catar, contudo, a banda teve sua música "A Sky Full of Stars" tocada durante os intervalos dos jogos.
Ainda não posso revelar quem se apresentará, mas será mais de um artista. E será o maior show do mundo. Será fantástico
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A decisão se inspira nos moldes dos grandes espetáculos esportivos, como o Super Bowl, na NFL, onde o show do intervalo se tornou um grande atrativo global, além de geralmente contar com a maior audiência da decisão.
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