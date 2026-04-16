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Região Nordeste lidera apoio a Neymar na Copa do Mundo 2026

Pesquisa mostra equilíbrio entre brasileiros quanto ao retorno do craque à Seleção

Lucas Vilas Boas
Por

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Neymar comemorando gol pela Seleção Brasileira
Neymar comemorando gol pela Seleção Brasileira -

A presença de Neymar na Copa do Mundo 2026 pela Seleção Brasileira ainda é uma incógnita, e os próprios brasileiros estão divididos quanto à convocação do craque para o Mundial. É o que diz uma pesquisa realizada pela Quaest.

Dentre as 2.004 pessoas que participaram do levantamento, os participantes da Região Nordeste foram os que mais votaram a favor do retorno do meia-atacante à Amarelinha — 49% contra 45% respostas negativas.

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No total de entrevistados, a enquete revelou que 47% são favoráveis à convocação, enquanto 45% dizem ser contra. A pesquisa mostra um equilíbrio muito maior ao apresentado no levantamento realizado em outubro de 2023, quando 39% não queriam o jogador na lista.

Desta vez foi declarado um empate técnico, porque a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Apenas 8% das pessoas não souberam responder à pergunta "Você acha que Neymar deveria continuar sendo convocado para a seleção brasileira?".

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A segunda Região do Brasil com mais pessoas favoráveis é a Sudeste, com 48% respostas positivas, seguida de Centro-Oeste/Norte (46%). O Sul, por outro lado, tem o maior valor contrário à convocação de Neymar na Seleção, com 53%.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 13 de abril, depois dos amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, que aconteceram em março. Foram 2.004 brasileiros entrevistados com 16 anos ou mais, em 120 municípios diferentes, por meio de entrevistas face a face.

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