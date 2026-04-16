Messi volta à Catalunha e compra clube espanhol

Messi pelo Barcelona - Foto: FC Barcelona

Desde que deixou o Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain, Lionel Messi é uma das maiores saudades dos catalães - e essa falta pode começar a ser suprida em breve. Entrando no mercado de clubes pela primeira vez, o craque argentino comprou o UE Cornellà, equipe que disputa a terceira divisão espanhola.

A compra foi oficializada nesta quinta-feira, 16, em comunicado divulgado pelo próprio clube catalão, que destacou a ligação histórica de Messi com a região.

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Messi na Catalunha

A escolha do Cornellà é tudo menos aleatória para Messi. O clube está localizado na Catalunha, região onde o atleta construiu sua carreira no Barcelona e se tornou um dos maiores jogadores da história.

Segundo o comunicado oficial, a aquisição reforça essa conexão: "Messi fortalece sua relação com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha".

A iniciativa também indica um movimento estratégico, onde Messi começa a investir no futebol de base e na formação de atletas, algo que sempre marcou sua trajetória no Barça, berço de onde veio.

Conheça o Cornellà

Fundado em 1951, o Cornellà vive um momento competitivo relevante. Atualmente, o time ocupa a 3ª posição no Grupo V da terceira divisão espanhola e já está garantido nos playoffs de acesso, lutando por uma vaga na segunda divisão na temporada 2026/27.

O clube tem histórico de revelar jogadores importantes, como David Raya (hoje no Arsenal), Jordi Alba (ex-Barcelona) e Gerard Martín (Barcelona).

O plano apresentado pelo clube aponta para uma gestão focada em crescimento esportivo sustentável, fortalecimento da estrutura institucional e, principalmente, investimento contínuo em jovens talentos.

A ideia não é apenas buscar resultados imediatos, mas consolidar o Cornellà como referência de formação na região.

Vai aposentar?

A compra, no entanto, levanta uma angústia para todos os fãs de futebol - o começo de uma nova carreira significa que o final da trajetória de Messi como jogador está próximo?

Atualmente jogando pelo Inter Miami, Lionel Messi já tem 38 anos, e já informou que a Copa do Mundo de 2026, disputada em junho, será a última de sua carreira pela Seleção Argentina.

Entre os fãs, existe a forte expectativa de que Messi retorne ao Barcelona para encerrar a carreira onde começou, como é de costume de muitas grandes estrelas. O atacante, no entanto, não comentou sobre, e vem se movimentando no mercado de clubes sem relações com a carreira de atleta.

A esperança, no entanto, existe - Messi não é o único jogador que busca entrar nesse mercado, e alguns deles, a exemplo de Kylian Mbappé, craque do Real Madrid que ainda está caminhando rumo à sua terceira Copa do Mundo pela Seleção Francesa, ainda estão muito longe da aposentadoria.