MUNDIAL
Copa Feminina 2027: Porto Seguro entra na lista de Centros de Treinamento da FIFA
Estádio Municipal Agnaldo Bento foi selecionado entre 261 locais avaliados
A FIFA deu o pontapé inicial na logística para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Nesta quinta-feira, 15, a entidade divulgou a primeira lista com 38 Centros de Treinamento (CTs) que estarão à disposição das seleções durante o torneio, que ocorre entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A lista é fruto de uma análise rigorosa que envolveu 52 cidades e 261 locais em todo o território nacional.
Bahia no mapa da Copa
Nesta primeira etapa, o Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro, foi confirmado como uma das opções de residência para as seleções. O local atendeu aos critérios de excelência exigidos pela FIFA, que busca oferecer "instalações de primeira categoria" para as atletas.
Expectativa pelo Barradão
Assim como o portal A TARDE antecipou em 2025 que o Barradão seria um dos centros de treinamento escolhidos em Salvador, o estádio do Vitória figura na lista, mas não ainda nesta primeira relação. Isso ocorre porque a FIFA divulgará novos CTs "no devido momento", especialmente após o sorteio final dos grupos e a definição da logística de deslocamento das equipes.
“Nosso objetivo é garantir que as seleções que conquistaram sua vaga para o Brasil sejam recompensadas com centros de treinamento de primeira categoria e com as instalações necessárias para ajudar as jogadoras a atuarem no nível mais alto no palco mundial”, afirmou Rhiannon Martin, diretora da Copa do Mundo Feminina.
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Centros de Treinamento
Região Centro Oeste
- CT do Brasiliense F.C. SAF (Brasília-DF)
- Centro de Capacitação Física (Brasília-DF)
- Estádio Juscelino Kubitschek (Brasília-DF)
- Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia-GO)
- CT do Vila Nova FC (Goiânia-GO)
- Estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia-GO)
Região Nordeste
- Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)
- Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos (Porto Seguro-BA)
- CT Erasmo Alves Ribeiro (Campina Grande-PB)
- CT do Retrô Futebol Clube Brasil (Recife-PE)
- Arena América (Natal-RN)
- Estádio Estadual Governador Lourival Baptista (Aracaju-SE)
Região Norte
- Instituto Bosco Brasil Bindá (Manaus-AM)
Região Sudeste
- Estádio Estadual Kleber José de Andrade (Cariacica-ES)
- Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Vitória-ES)
- Sindicato dos Policiais Civis do ES (Vitória-ES)
- Arena do Jacaré, Sete Lagoas (Minas Gerais)
- Escola de Educação Física do Exército (Rio de Janeiro-RJ)
- Granja Comary (Teresópolis-RJ)
- Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (Cotia-SP)
- CT da Portuguesa (São Paulo-SP)
- CT Rei Pelé (Santos-SP)
- CT do Clube Atlético Sorocaba (Sorocaba-SP)
- CT Dartanhã (Guararema-SP)
- Estádio Dr. Novelli Jr. (Itu-SP)
- Estádio Municipal Martins Pereira (São José dos Campos-SP)
- Estádio Municipal Walter Ribeiro (Sorocaba-SP)
- Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)
- Oto Hotel Resort Convention & Spa (Itu-SP)
Região Sul
- CT do Coritiba (Curitiba-PR)
- CT do Maringá Futebol Clube (Maringá-PR)
- Estádio Couto Pereira (Curitiba-PR)
- Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina-PR)
- Estádio Gigantão das Avenidas, (Itajaí-SC)
- CT do Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul-RS)
- CT do Clube Futebol com Vida SAF (Viamão-RS)
- Estádio Centenário (Caxias do Sul-RS)
- Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves-RS)
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Cidades-Sede
As cidades-sede que irão recepcionar as partidas da Copa do Mundo Feminina são:
- Rio de Janeiro (Maracanã)
- São Paulo (Neo Química Arena)
- Belo Horizonte (Mineirão)
- Salvador (Fonte Nova)
- Brasília (Mané Garrincha)
- Fortaleza (Castelão)
- Recife (Arena Pernambuco)
- Porto Alegre (Beira-Rio)
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