Copa Feminina 2027: Porto Seguro entra na lista de Centros de Treinamento da FIFA

Convocação da Seleção Brasileira - Foto: Thais Magalhães/CBF

A FIFA deu o pontapé inicial na logística para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Nesta quinta-feira, 15, a entidade divulgou a primeira lista com 38 Centros de Treinamento (CTs) que estarão à disposição das seleções durante o torneio, que ocorre entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A lista é fruto de uma análise rigorosa que envolveu 52 cidades e 261 locais em todo o território nacional.

Bahia no mapa da Copa

Nesta primeira etapa, o Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro, foi confirmado como uma das opções de residência para as seleções. O local atendeu aos critérios de excelência exigidos pela FIFA, que busca oferecer "instalações de primeira categoria" para as atletas.

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Expectativa pelo Barradão

Assim como o portal A TARDE antecipou em 2025 que o Barradão seria um dos centros de treinamento escolhidos em Salvador, o estádio do Vitória figura na lista, mas não ainda nesta primeira relação. Isso ocorre porque a FIFA divulgará novos CTs "no devido momento", especialmente após o sorteio final dos grupos e a definição da logística de deslocamento das equipes.

“Nosso objetivo é garantir que as seleções que conquistaram sua vaga para o Brasil sejam recompensadas com centros de treinamento de primeira categoria e com as instalações necessárias para ajudar as jogadoras a atuarem no nível mais alto no palco mundial”, afirmou Rhiannon Martin, diretora da Copa do Mundo Feminina.

Centros de Treinamento

Região Centro Oeste

CT do Brasiliense F.C. SAF (Brasília-DF)

Centro de Capacitação Física (Brasília-DF)

Estádio Juscelino Kubitschek (Brasília-DF)

Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia-GO)

CT do Vila Nova FC (Goiânia-GO)

Estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia-GO)

Região Nordeste

Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos (Porto Seguro-BA)

CT Erasmo Alves Ribeiro (Campina Grande-PB)

CT do Retrô Futebol Clube Brasil (Recife-PE)

Arena América (Natal-RN)

Estádio Estadual Governador Lourival Baptista (Aracaju-SE)

Região Norte

Instituto Bosco Brasil Bindá (Manaus-AM)

Região Sudeste

Estádio Estadual Kleber José de Andrade (Cariacica-ES)

Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Vitória-ES)

Sindicato dos Policiais Civis do ES (Vitória-ES)

Arena do Jacaré, Sete Lagoas (Minas Gerais)

Escola de Educação Física do Exército (Rio de Janeiro-RJ)

Granja Comary (Teresópolis-RJ)

Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (Cotia-SP)

CT da Portuguesa (São Paulo-SP)

CT Rei Pelé (Santos-SP)

CT do Clube Atlético Sorocaba (Sorocaba-SP)

CT Dartanhã (Guararema-SP)

Estádio Dr. Novelli Jr. (Itu-SP)

Estádio Municipal Martins Pereira (São José dos Campos-SP)

Estádio Municipal Walter Ribeiro (Sorocaba-SP)

Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)

Oto Hotel Resort Convention & Spa (Itu-SP)

Região Sul

CT do Coritiba (Curitiba-PR)

CT do Maringá Futebol Clube (Maringá-PR)

Estádio Couto Pereira (Curitiba-PR)

Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina-PR)

Estádio Gigantão das Avenidas, (Itajaí-SC)

CT do Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul-RS)

CT do Clube Futebol com Vida SAF (Viamão-RS)

Estádio Centenário (Caxias do Sul-RS)

Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves-RS)

Cidades-Sede

As cidades-sede que irão recepcionar as partidas da Copa do Mundo Feminina são: