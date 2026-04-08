Arena Fonte Nova terá arquibancada móvel na Copa do Mundo Feminina

Arena Fonte Nova com a arquibancada móvel - Foto: Divulgação | Secopa

A Arena Fonte Nova será um dos estádios da Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil em 2027, entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Para a competição, a Fonte terá a adição de uma arquibancada móvel, estrutura que adiciona 5 mil lugares ao estádio, que possui uma capacidade oficial de 48 mil a 50 mil torcedores.

A informação foi confirmada ao portal A TARDE por Augusto Vasconcelos, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia: “Óbvio, assim como todo mega evento, toda mega operação, ela precisa de ajustes, então a Fonte Nova deve contar, por exemplo, com a arquibancada temporária no período da Copa.”

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Augusto Vasconcelos, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A arquibancada móvel é instalada no setor sul da Arena Fonte Nova, conhecido como a área da "ferradura". A estrutura provisória foi utilizada especificamente em duas situações anteriormente: a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

Ainda segundo ele, o Governo do Estado estará empenhado em organizar todas as operações logísticas para que a competição aconteça da melhor forma possível.

“Muita gente olha para o campo, mas fora do campo tem toda uma logística de centro de treinamentos, de acomodações, tanto para atletas, jornalistas, as comissões, torcedores. Então, a Copa do Mundo Feminina vai ser um golaço”, concluiu ele.

O que a Fifa diz

Ao contrário do secretário Augusto Vasconcelos, a head de competições e serviços da Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil, Valesca Araújo, afirmou que a arquibancada móvel não será utilizada, pois a Federação considera que a Arena já está preparada para recepcionar o evento.

“Melhorias sempre vão ter, mas serão adaptações muito sutis. A gente já fez essa escolha dos estádios pensando em trabalhar com a capacidade dos lugares como eles estão. A ideia é ter o mínimo possível de intervenções e investimentos em estruturas que se perderiam posteriormente”, declarou ela.

No entanto, segundo Valesca, o setor norte receberá novamente as características cadeiras verde-água, seguindo o padrão dos eventos da Fifa. Atualmente, essa é a única parte das arquibancadas da Arena Fonte Nova que não conta com cadeiras. O local geralmente acomoda a Bamor, principal torcida organizada do Esporte Clube Bahia.