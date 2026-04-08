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VALORES IMPRESSIONAM

Santos celebra 69 anos do primeiro contrato de Pelé; confira o salário

Pelé tinha somente 16 anos quando assinou o contrato com o Peixe

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

08/04/2026 - 18:37 h

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Pelé na assinatura do seu primeiro contrato, em 8 de abril de 1957
Pelé na assinatura do seu primeiro contrato, em 8 de abril de 1957 -

O Santos comemora nesta quarta-feira os 69 anos do primeiro contrato profissional de Pelé, assinado no dia 8 de abril de 1957. À época, o craque tinha somente 16 anos, mas já atuava na equipe desde o segundo semestre do ano anterior.

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A partir daí, o jovem Edson Arantes do Nascimento se consolidou como o maior ídolo da história do clube e como um dos maiores jogadores da história do futebol. Ao todo, foram 1.116 partidas pelo Santos entre 1956 e 1974, com direito a 1.091 gols com a camisa do Peixe.

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Em 1975, Pelé deixou o Santos e assinou contrato com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, sendo um dos primeiros craques do futebol internacional a representar um clube norte-americano.

Quanto Pelé ganhava?

Segundo documentos divulgados pelo Santos, o primeiro contrato de Pelé contava com um pagamento mensal de Cr$ 6 mil, pouco menos do que o dobro do salário mínimo em 1957, que era de Cr$ 3,8 mil .

Já no ano de 1961, jornais da época divulgaram que o Rei ganhava cerca de Cr$ 2 milhões, valor correspondente a R$ 70 mil em valores atuais. O valor sofreu alterações durante a década de 1960, variando em torno de R$ 100 mil.

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Quando ele migrou para os EUA, em 1975, foi divulgado que ele fechou um contrato avaliado em US$ 2,5 milhões por ano. Em valores atualizados pela inflação estadunidense, isso equivale hoje a US$ 10,9 millhões ou R$ 25,5 milhões pelo câmbio atual.

O valor é bem menor quando comparado aos salários pagos aos grandes craques do futebol mundial na atualidade. Enquanto Cristiano Ronaldo ganha cerca de US$ 260 milhões ao ano no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Messi recebe aproximadamente US$ 130 milhões no Inter Miami, um dos times mais famosos dos EUA, números divulgados pela plataforma Sportico.

Confira um trecho do contrato

Imagem ilustrativa da imagem Santos celebra 69 anos do primeiro contrato de Pelé; confira o salário
| Foto: Divulgação | Santos

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Futebol pelé santos

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