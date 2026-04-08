Santos celebra 69 anos do primeiro contrato de Pelé; confira o salário

Pelé na assinatura do seu primeiro contrato, em 8 de abril de 1957 - Foto: Divulgação | Santos

O Santos comemora nesta quarta-feira os 69 anos do primeiro contrato profissional de Pelé, assinado no dia 8 de abril de 1957. À época, o craque tinha somente 16 anos, mas já atuava na equipe desde o segundo semestre do ano anterior.

A partir daí, o jovem Edson Arantes do Nascimento se consolidou como o maior ídolo da história do clube e como um dos maiores jogadores da história do futebol. Ao todo, foram 1.116 partidas pelo Santos entre 1956 e 1974, com direito a 1.091 gols com a camisa do Peixe.

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Em 1975, Pelé deixou o Santos e assinou contrato com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, sendo um dos primeiros craques do futebol internacional a representar um clube norte-americano.

Quanto Pelé ganhava?

Segundo documentos divulgados pelo Santos, o primeiro contrato de Pelé contava com um pagamento mensal de Cr$ 6 mil, pouco menos do que o dobro do salário mínimo em 1957, que era de Cr$ 3,8 mil .

Já no ano de 1961, jornais da época divulgaram que o Rei ganhava cerca de Cr$ 2 milhões, valor correspondente a R$ 70 mil em valores atuais. O valor sofreu alterações durante a década de 1960, variando em torno de R$ 100 mil.

Quando ele migrou para os EUA, em 1975, foi divulgado que ele fechou um contrato avaliado em US$ 2,5 milhões por ano. Em valores atualizados pela inflação estadunidense, isso equivale hoje a US$ 10,9 millhões ou R$ 25,5 milhões pelo câmbio atual.

O valor é bem menor quando comparado aos salários pagos aos grandes craques do futebol mundial na atualidade. Enquanto Cristiano Ronaldo ganha cerca de US$ 260 milhões ao ano no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Messi recebe aproximadamente US$ 130 milhões no Inter Miami, um dos times mais famosos dos EUA, números divulgados pela plataforma Sportico.

Confira um trecho do contrato