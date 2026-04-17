Globo define narrador para jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026
Emissora escala substituto de Luis Roberto, que foi afastado no início de abril
Sem Luis Roberto, afastado para tratamento médico após ser diagnosticado com neoplasia na região cervical, a TV Globo anunciou que Everaldo Marques será o narrador oficial dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano.
A equipe de transmissão ainda conta com os comentaristas Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior, com estreia marcada para o dia 13 de junho, no jogo entre Brasil e Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium, em East Rutherford.
"Narrar os jogos da seleção brasileira em uma Copa do Mundo é o sonho de criança, quando eu brincava de narrar partidas de futebol de botão. Então, esse é o topo da montanha e que vou poder realizar agora. Uma oportunidade que chega em circunstâncias que mexem muito comigo", disse Everaldo Marques.
Contratado pela Globo em fevereiro de 2020, o narrador narrou a Copa do Mundo de 2022 pela empresa e atualmente comanda as transmissões da Fórmula 1 na TV aberta. O profissional também foi a voz dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de São Paulo.
Um dos cotados para substituir Luis Roberto, o narrador Gustavo Villani vai narrar o jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul. Depois de encarar o Marrocos, a Seleção Brasileira encara a Escócia e Haiti na fase de grupos.
