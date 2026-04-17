Oscar Schmidt e Tadeu Schmidt são irmãos? Entenda a relação dos dois

Oscar e Tadeu mantinham uma relação de amizade - Foto: Reprodução | TV Globo

A morte de Oscar Schmidt nesta sexta-feira, 17, levantou dúvidas sobre a relação do jogador de basquete com o jornalista Tadeu Schmidt. Irmãos, os dois possuíam 16 anos de diferença de idade e cultivavam uma relação discreta.

Apresentador do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo, Tadeu chegou a comentar sobre a relação com o irmão durante uma conversa com Gracyanne Barbosa e a irmã dela, Giovanna, em 2025.

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“Eu me identifico muito, Gi, com essa relação que você tem com a sua irmã, porque eu também tenho um irmão exatamente 16 anos mais velho que eu e que também é meu ídolo”, disse ele.

Oscar também chegou a comentar sobre o orgulho que sentia do irmão, brincando que estava sendo mais conhecido por causa dele. “Antes, ele era meu irmão, agora eu sou irmão dele”, disse ele ao canal de Luciana Liviero no YouTube.

“Orgulho danado (dele). Ele é uma pessoa que se fez sozinho. Tem sempre alguém que dá uma mão, mas ele quase sozinho se fez. Por isso que ele está apresentando o Big Brother, não tinha outra pessoa para apresentar o Big Brother”, completou.

Carreira de Oscar no basquete

Considerado um dos maiores jogadores de basquete da história, Oscar Schmidt era conhecido como “Mão Santa”. Dono da camisa 14 da seleção brasileira de basquete, o atleta foi peça fundamental na popularização do basquete no país.

Ele participou de cinco edições das Olimpíadas: Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996, onde marcou 7.693 pontos e foi considerado o cestinha com maior pontuação.

Oscar nunca jogou pela NBA, mas passou 11 temporadas atuando na liga italiana, que era considerada a segunda liga de basquete mais forte do mundo. Ele chegou a ser convocado pela NBA em 1984, mas preferiu defender a seleção brasileira.