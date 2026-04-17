Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRMÃOS?

Oscar Schmidt e Tadeu Schmidt são irmãos? Entenda a relação dos dois

Tadeu já comentou sobre o jogador de basquete durante o BBB

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Oscar e Tadeu mantinham uma relação de amizade
Oscar e Tadeu mantinham uma relação de amizade -

A morte de Oscar Schmidt nesta sexta-feira, 17, levantou dúvidas sobre a relação do jogador de basquete com o jornalista Tadeu Schmidt. Irmãos, os dois possuíam 16 anos de diferença de idade e cultivavam uma relação discreta.

Apresentador do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo, Tadeu chegou a comentar sobre a relação com o irmão durante uma conversa com Gracyanne Barbosa e a irmã dela, Giovanna, em 2025.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu me identifico muito, Gi, com essa relação que você tem com a sua irmã, porque eu também tenho um irmão exatamente 16 anos mais velho que eu e que também é meu ídolo”, disse ele.

Oscar também chegou a comentar sobre o orgulho que sentia do irmão, brincando que estava sendo mais conhecido por causa dele. “Antes, ele era meu irmão, agora eu sou irmão dele”, disse ele ao canal de Luciana Liviero no YouTube.

“Orgulho danado (dele). Ele é uma pessoa que se fez sozinho. Tem sempre alguém que dá uma mão, mas ele quase sozinho se fez. Por isso que ele está apresentando o Big Brother, não tinha outra pessoa para apresentar o Big Brother”, completou.

Leia Também:

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador
Ex-primeira-dama do Privacy lança candidatura a deputada
Cantor baiano tem violão furtado em condomínio de luxo

Carreira de Oscar no basquete

Considerado um dos maiores jogadores de basquete da história, Oscar Schmidt era conhecido como “Mão Santa”. Dono da camisa 14 da seleção brasileira de basquete, o atleta foi peça fundamental na popularização do basquete no país.

Ele participou de cinco edições das Olimpíadas: Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996, onde marcou 7.693 pontos e foi considerado o cestinha com maior pontuação.

Oscar nunca jogou pela NBA, mas passou 11 temporadas atuando na liga italiana, que era considerada a segunda liga de basquete mais forte do mundo. Ele chegou a ser convocado pela NBA em 1984, mas preferiu defender a seleção brasileira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Morte Tadeu Schmidt TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oscar e Tadeu mantinham uma relação de amizade
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Oscar e Tadeu mantinham uma relação de amizade
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Oscar e Tadeu mantinham uma relação de amizade
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Oscar e Tadeu mantinham uma relação de amizade
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x