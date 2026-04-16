Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Siga o A TARDE no Google

O cantor Bell Marques e família marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não foi só a multidão na pista que se rendeu a Slash e Axl Rose na noite desta quarta-feira, 15, em Salvador, durante o show da banda Guns N' Roses.

Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a pista premium, os camarotes e a área VIP se transformaram em um verdadeiro reduto do hard rock, reunindo artistas, influenciadores e personalidades que fizeram questão de conferir de perto o marco histórico do Guns N' Roses na capital baiana.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com direito a muito couro, tachas, bandanas e camisetas pretas, os famosos vieram em peso. Veja quem passou por lá:

Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo marcou presença no show do Guns N' Roses em Salvador | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tayrone

Bell Marques