REDUTO DO HARD ROCK
Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador
Não foi só a multidão na pista que se rendeu a Slash e Axl Rose
Não foi só a multidão na pista que se rendeu a Slash e Axl Rose na noite desta quarta-feira, 15, em Salvador, durante o show da banda Guns N' Roses.
Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a pista premium, os camarotes e a área VIP se transformaram em um verdadeiro reduto do hard rock, reunindo artistas, influenciadores e personalidades que fizeram questão de conferir de perto o marco histórico do Guns N' Roses na capital baiana.
Com direito a muito couro, tachas, bandanas e camisetas pretas, os famosos vieram em peso. Veja quem passou por lá:
Ivete Sangalo
Tayrone
Bell Marques
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