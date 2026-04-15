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ENTRETENIMENTO

Ex-primeira-dama do Privacy lança candidatura a deputada

Criadora de conteúdo adulto aposta em salto político

Cássio Moreira
Por

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Ingrid Andrade, criadora de conteúdo adulto
Ingrid Andrade, criadora de conteúdo adulto -

A ex-primeira-dama de Arari (MA), Ingrid Andrade, que ficou famosa ao ter um vídeo íntimo vazado, em fevereiro de 2025, oficializou sua pré-candidatura a deputada federal nas eleições de outubro deste ano.

O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais. No post, Ingrid aparece ao lado de nomes com Antônio de Rueda, presidente nacional do União Brasil, sigla ao qual a criadora de conteúdo adulto do Privacy está filiada.

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“Estou com o coração cheio de gratidão e assumo esse desafio com muita honra e responsabilidade. Podem ter certeza de que irei honrar essa oportunidade com muito trabalho e dedicação, pois a luta pelos direitos das mulheres do Maranhão está apenas começando", escreveu.

Polêmica

Ingrid também minimizou as polêmicas em torno do seu nome e afirmou ser possível separar seu trabalho como criadora de conteúdo com a vida política.

“A minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha vida profissional, na política. Sou uma mulher livre. Eu só devo satisfação a uma pessoa, que é o meu marido”, afirmou.

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Tags:

deputado federal eleições

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