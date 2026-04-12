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ENTRETENIMENTO

Britney Spears é novamente internada para tratar vícios

Artista ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto

Redação
Por Redação

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Britney Spears foi presa em março após dirigir embriada
Britney Spears foi presa em março após dirigir embriada -

A cantora Britney Spears foi novamente internada para tratar do vício em álcool e drogas. A medida foi adotada de maneira voluntária pela artista, que tem um histórico recente de passagens por clínicas de reabilitação.

A informação é do site TMZ, que acompanha o mundo das celebridades internacionais. A cantora foi presa em março após dirigir embriagada em alta velocidade em uma rodovia na Califórnia, informação não confirmada pela famosa até o momento, aguardando uma audiência que deve ocorrer apenas em maio.

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Cantora não se manifesta

Britney Spears não se manifestou até o momento sobre a decisão. A equipe da cantora também não fez qualquer pronunciamento acerca do episódio, que teria sido, ainda de acordo com o site, uma medida pessoal para cuidar da sua saúde.

A data da internação de Britney Spears, conhecida por músicas de sucesso nos anos 2000, como Toxic, além do seu trabalho como atriz, também não foi divulgada até o momento.

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