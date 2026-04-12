Cantor Toni Garrido se envolve em acidente no Rio de Janeiro

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O artista foi indiciado por lesão corporal - Foto: Reprodução | Instagram

Toni Garrido atropelou um policial na noite deste sábado, 11, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu durante uma abordagem preventiva na região da Rua dos Arcos com a Avenida Mem de Sá.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, os agentes de segurança identificaram que o veículo do artista estava trafegando na contramão e tentou efetuar a abordagem.

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Entretanto, o motorista desobedeceu às ordens dos policiais e acabou atingindo um deles, que ficou com o pé preso sob a roda do veículo e sofreu fratura em dois pontos.

A vítima foi encaminhada imediatamente para o Hospital Central da Polícia Militar, onde recebeu o atendimento necessário. Já o cantor foi encaminhado para a delegacia e autuado pelo crime de lesão corporal culposa, sendo liberado em seguida.

Até o momento, Toni Garrido não se manifestou publicamente sobre o acidente e o estado de saúde do policial não foi atualizado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).