ENTRETENIMENTO
Saiba quem fará Robinho na 2ª temporada de Tremembé
Jogador será personagem da série no Prime Vídeo
Condenado e preso por estupro, o ex-jogador Robinho será retratado na segunda temporada de Tremembé, série do Prime Video que aborda o cotidiano de presidiários lembrados no imaginário popular.
Segundo as primeiras informações divulgadas pelo Metrópoles, o ator Ícaro Silva foi o escolhido para interpretar o ex-atleta. O último trabalho do artista foi a série 'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente', do streaming HBO Max.
Novos personagens
Além de Robinho, interpretado por Ícaro Silva, o empresário Thiago Brennand, condenado por crimes sexuais, será retratado pelo ator João Vicente de Castro, visto no ar recentemente no remake da novela Vale Tudo, da Globo.
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A obra é baseada nos livros sobre Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen, que são retratadas na primeira temporada da série.
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