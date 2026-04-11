Saiba quem fará Robinho na 2ª temporada de Tremembé

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Robinho será personagem em série do Prime Video - Foto: Reprodução

Condenado e preso por estupro, o ex-jogador Robinho será retratado na segunda temporada de Tremembé, série do Prime Video que aborda o cotidiano de presidiários lembrados no imaginário popular.

Segundo as primeiras informações divulgadas pelo Metrópoles, o ator Ícaro Silva foi o escolhido para interpretar o ex-atleta. O último trabalho do artista foi a série 'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente', do streaming HBO Max.

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Novos personagens

Além de Robinho, interpretado por Ícaro Silva, o empresário Thiago Brennand, condenado por crimes sexuais, será retratado pelo ator João Vicente de Castro, visto no ar recentemente no remake da novela Vale Tudo, da Globo.

A obra é baseada nos livros sobre Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen, que são retratadas na primeira temporada da série.