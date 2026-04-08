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SUCESSO DOS ANOS 90

Alvo de polêmicas, Banheira do Gugu pode voltar às noites do SBT

Banheira do Gugu foi lançada originalmente em 1995 e encerrada cinco anos depois

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/04/2026 - 12:24 h

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Banheira do Gugu foi lançada originalmente em 1995 e encerrada cinco anos depois
Banheira do Gugu foi lançada originalmente em 1995 e encerrada cinco anos depois -

O SBT está avaliando a ideia de retomar a ‘Banheira do Gugu’, um dos quadros mais famosos da história de Gugu Liberato, que morreu em 2019. Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a atração voltaria em uma edição especial do Viva a Noite, que tem rendido bons números na audiência.

A ideia foi dada pelo próprio Luis Ricardo, que comanda a nova fase do Viva a Noite. A possibilidade está sendo estudada pela direção do programa, liderada por Jefferson Cardoso, o mesmo que dirige as atrações de Patricia Abravanel aos domingos.

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A Banheira do Gugu

A Banheira do Gugu foi lançada originalmente em 1995 e colocava celebridades e anônimos em traje de banho para disputar quem conseguia achar mais sabonetes dentro de uma grande cuba com água e espuma.

Em geral, a dinâmica era exibida no segmento Eles e Elas, colocando um homem e uma mulher em competição direta.

O quadro foi retirado da programação em 2000, após sucessivas críticas e sanções. Na época, o Ministério da Justiça vetou cenas com nudez parcial em horários acessíveis ao público infantil.

Depois disso, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o quadro só poderia ir ao ar após as 20h, o que levou ao seu cancelamento definitivo naquele ano.

Mesmo com as polêmicas, o formato foi resgatado por Gugu em 2015 na Record, em uma versão adaptada com figurinos mais discretos.

Já em 2023, o SBT voltou a prestar homenagem ao quadro no programa Fofocalizando e lançou uma série explorando os bastidores da atração.

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Banheira do Gugu Gugu Liberato SBT

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