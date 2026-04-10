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Tremembé: personagem importante não vai aparecer na 2ª temporada

Atriz decidiu não voltar ao papel após entrevista de ex-detenta que interpretou

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/04/2026 - 15:02 h

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Tremembé
Tremembé -

A série Tremembé da Amazon Prime Video vai sofrer com uma grande mudança para a 2ª temporada, prevista para estrear no final de 2026. A atriz Letícia Rodrigues, que deu vida à detenta Sandrão, não vai voltar para as novas gravações.

A saída da atriz da produção se deu por causa de mudanças criativas e também por uma decisão da própria Letícia, após falas da ex-detenta em uma entrevista.

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Motivos da saída da atriz

Sandrão não vai estar mais na trama principal

Letícia revelou que foi informada que Sandrão não faria mais parte do núcleo principal da trama.

Após isso, ainda chegou a receber um convite para uma participação especial, mas preferiu não seguir com o papel, informou a atriz em nota ao Metrópoles.

Falas recentes da ex-detenta

Além da questão de Sandão não fazer mais parte da trama principal da série, outro motivo que fez a atriz desistir do papel foram falas da ex-detenta durante uma entrevista com Roberto Cabrini, exibida pela Record em novembro de 2025.

Na ocasião, Sandrão afirmou que se identificava como um homem trans. Por isso, Letícia avaliou que não seria adequado seguir no papel.

“Como atriz e mulher cis, senti que talvez não fosse o momento mais adequado para continuar retratando essa história”, explicou.

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Carinho pelo papel

Apesar da saída do papel, a atriz destacou o carinho pelos trabalhos que desenvolveu.

“Sempre lembrando que essa personagem foi e sempre será muito importante na minha trajetória, e sou muito grata pela oportunidade de ter realizado esse trabalho.”

Nova temporada de Tremembé

A nova temporada de Tremembé, que tem previsão de estrear no final de 2026, deve retratar a trajetória de detentos retratados na primeira temporada do seriado em regimes semiabertos.

Somado a isso, novos personagens inspirados em casos reais devem ser inseridos, como Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, ambos condenados por crimes sexuais.

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