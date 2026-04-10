Só 4 episódios: a série da Netflix perfeita para ver nesta sexta-feira

Essa série curta da Netflix vai salvar sua sexta-feira - Foto: Divulgação

A sexta-feira finalmente chegou e com ela a vontade de maratonar boas histórias. Pensando nisso, a Netflix conta com inúmeras opções, e A Grande Descoberta é uma das escolhas ideais.

A minissérie sueca, inspirada em uma história real, acompanha a reabertura de um duplo homicídio ocorrido em 2004, na cidade de Linköping, que permaneceu sem solução por 16 anos.

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Com apenas quatro episódios, a produção aposta em uma narrativa direta e envolvente, combinando drama policial, ciência e os impactos emocionais deixados por um crime não resolvido.

Um caso real que desafiou a polícia por anos

Em 19 de outubro de 2004, o assassinato, em plena luz do dia, de um menino de oito anos e de uma mulher que passava pelo local causou um grande impacto em Linköping, uma pacata cidade de 106 mil habitantes situada entre Estocolmo e Gotemburgo, na Suécia.

Apesar da presença de múltiplas testemunhas e de evidências de DNA, as investigações minuciosas foram infrutíferas. A minissérie reconstrói esse caso, considerado um dos mais longos da história criminal sueca, ficando atrás apenas do assassinato de Olof Palme em 1986.

A virada na investigação acontece quando um genealogista entra no caso, marcando a primeira vez na Europa que a pesquisa genealógica é usada para solucionar um crime. A parceria improvável entre ele e um detetive dá novo fôlego à busca pelo assassino.

À medida que novas evidências surgem, o que parecia definitivamente arquivado passa a ganhar novos contornos, revelando falhas do passado e levantando questionamentos sobre decisões anteriores.

Segredos, tensão e impacto humano

A narrativa avança com tensão progressiva, revelando testemunhos contraditórios e segredos enterrados. Cada episódio amplia o mistério, enquanto coloca em evidência o peso emocional carregado pelas famílias das vítimas.

O suspense não se limita à resolução do crime. A série também mergulha nas consequências humanas da ausência de respostas, equilibrando investigação técnica com dilemas morais.

Elenco e construção dramática

Peter Eggers interpreta figura central na investigação, trazendo postura contida e determinação ao personagem. Já Mattias Nordkvist assume papel relevante na dinâmica investigativa, contribuindo para conflitos internos e discussões sobre erros do passado.

Jessica Liedberg aparece em um papel ligado às repercussões pessoais do crime, reforçando o impacto emocional da narrativa. A produção é dirigida por Lisa Siwe e escrita por Oskar Söderlund, que constroem uma atmosfera sóbria e realista ao longo dos episódios.

Vale a maratona?

Com formato enxuto, a minissérie evita alongamentos e mantém o foco total na progressão do mistério, com uma narrativa objetiva que sustenta o interesse do início ao fim e a torna ideal para ser assistida em um único dia.



A recepção positiva do público impulsionou a produção no ranking global da Netflix, consolidando seu destaque recente na plataforma.

Para quem aprecia histórias curtas, densas e baseadas em fatos reais, a série entrega uma experiência intensa. Os fãs de true crime em busca de uma narrativa que escape aos esquemas de roteiro conhecidos vão gostar de A Grande Descoberta.

A produção é sueca, o que, de saída, promete uma abordagem diferente daquela manjada das fórmulas americanas. São só quatro episódios, outra garantia de que a história não será esticada e pode ser facilmente maratonada do início ao fim.