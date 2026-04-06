Hoje eu quero voltar sozinho ganha nova versão dez anos após o filme

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Hoje eu quero voltar sozinho: conheça os detalhes da adaptação - Foto: Divulgação

Dez anos após emocionar o público nos cinemas, o aclamado filme 'Hoje eu quero voltar sozinho' ganha uma nova vida no universo das histórias em quadrinhos. Com lançamento marcado para 24 de abril de 2026 pela Editora Seguinte, a graphic novel conta com roteiro de Daniel Ribeiro, diretor e roteirista do longa original, e ilustrações do baiano Bruno Freire.

A obra revisita a sensível jornada de Leo, um adolescente cego que busca independência em meio aos desafios da juventude, como a superproteção materna e o desejo de fazer intercâmbio.

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| Foto: Divulgação

A rotina de Leo muda completamente com a chegada de Gabriel, um novo colega de escola que o faz sentir-se reconhecido além de suas limitações físicas.

Com 248 páginas, a HQ mantém a essência que tornou a história um marco da representatividade LGBTQIAP+, abordando a descoberta da sexualidade e o amor juvenil de forma natural e emocionante.

Serviço

Obra: Hoje eu quero voltar sozinho (Graphic Novel)

Autores: Daniel Ribeiro e Bruno Freire

Páginas: 248

Preço sugerido: R$ 69,90

Lançamento: 24/04/2026