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Essa série de investigação do Prime Video é ideal para maratonar hoje

Produção em alta mistura suspense, forense e reviravoltas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/04/2026 - 12:22 h

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Essa série do Prime Video é a opção ideal para ver hoje
Essa série do Prime Video é a opção ideal para ver hoje -

Nada como uma série curta de suspense cheia de reviravoltas para maratonar, e o Prime Video tem a opção perfeita para isso. Em alta na plataforma, Scarpetta: Médica Legista vem conquistando espaço entre os assinantes ao apostar em investigações intensas e uma narrativa envolvente.

A produção, que adapta os romances de Patricia Cornwell, acompanha a patologista forense Kay Scarpetta, uma profissional meticulosa que usa sua experiência para dar voz às vítimas e conduzir casos complexos.

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Ao longo da trama, ela enfrenta um desafio duplo: desvendar a mente de um assassino em série e revisitar um caso de quase três décadas atrás que ainda impacta sua vida.

Série em alta e redescoberta pelos assinantes

Recém-lançada, a série rapidamente entrou no radar do público e se tornou uma das mais comentadas dentro do catálogo. A mistura de investigação criminal com drama pessoal ajuda a explicar o interesse crescente, especialmente entre fãs de histórias densas e cheias de tensão.

Para quem gosta de produções no estilo de Mindhunter e CSI: Crime Scene Investigation, a série entrega elementos familiares, combinando análise psicológica de criminosos com o detalhamento técnico das investigações forenses.

Elenco de peso sustenta a narrativa

Para dar vida à protagonista, a escolha foi Nicole Kidman, que equilibra frieza profissional e vulnerabilidade emocional ao interpretar Scarpetta.

O elenco também conta com nomes de destaque, como Jamie Lee Curtis, que vive a irmã da protagonista; Ariana DeBose, no papel da sobrinha Lucy; Bobby Cannavale, como um policial ligado à família; e Simon Baker, que interpreta um agente do FBI e parceiro da protagonista.

Entre o clássico e o contemporâneo

Inspirada em uma série de livros iniciada em 1990 com Post Mortem, a adaptação aposta em duas linhas temporais que se entrelaçam, ampliando o suspense ao longo dos episódios. A roteirista Liz Sarnoff moderniza a narrativa ao incorporar elementos atuais, como tecnologia e inteligência artificial, sem abandonar a essência clássica do gênero.

O lado forense é um dos destaques, com cenas detalhadas que remetem ao estilo tradicional das séries investigativas. Ao mesmo tempo, a trama explora relações familiares e conflitos pessoais, criando uma combinação de drama e suspense que evolui ao longo da temporada.

Vale a maratona?

Apesar de alguns momentos mais melodramáticos, a produção se consolida ao equilibrar suas diferentes camadas narrativas. A tensão cresce progressivamente até um desfecho que abre espaço para uma possível continuação.

Para quem busca uma série envolvente, com mistério, investigação e personagens complexos, a produção surge como uma escolha certeira para maratonar em poucas horas e aproveitar melhor o catálogo do streaming.

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