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Só 5 horas de maratona: a série da Netflix ideal para ver em uma tarde

Produção curta mistura mistério, humor ácido e prende do início até o fim

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/04/2026 - 8:39 h

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Essa série da Netflix é ideal para quem busca uma maratona rápida
Essa série da Netflix é ideal para quem busca uma maratona rápida -

Antes do final de semana acabar, nada como uma boa série para começar e terminar em um só dia, para melhorar o domingo. A minissérie Bodkin, da Netflix, tem se destacado exatamente por isso ao conquistar o público com uma trama curta e envolvente.

Uma série de suspense transformou-se em um fenômeno surpreendente na plataforma. Com apenas sete episódios e cerca de cinco horas de duração, a produção permite uma maratona completa em apenas uma tarde, acompanhando uma história eletrizante sobre três pessoas que desapareceram sem deixar vestígios.

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A narrativa se passa na pequena vila irlandesa de Bodkin, onde diferentes personagens acabam conectados por um mesmo mistério. O podcaster americano Gilbert, interpretado por Will Forte, viaja ao local em busca de suas origens e leva consigo sua assistente Emmy, vivida por Robyn Cara.

O interesse do protagonista gira em torno de um antigo caso criminal envolvendo três desaparecimentos. Ao mesmo tempo, a jornalista Dove, interpretada por Siobhán Cullen, entra na investigação ao tentar solucionar o assassinato de um informante, ampliando a complexidade do enredo.

Desde seu lançamento em 2024, a produção acumulou avaliações positivas. No Rotten Tomatoes, a minissérie alcançou 68% de aprovação da crítica e 73% do público. O portal Rogerebert.com classificou a obra como "uma das melhores séries do ano" na época de sua estreia.

A popularidade também pode ser explicada por elementos que dialogam com tendências recentes, como o interesse crescente por podcasts de true crime, aliados a um humor ácido e à ambientação na paisagem irlandesa.

Mesmo sem reinventar o gênero, a produção conquista ao equilibrar tensão e leveza. Ao brincar com clichês de investigações e explorar segredos de pequenas comunidades, a narrativa mantém o espectador envolvido até o desfecho.

Com personagens carismáticos e reviravoltas bem distribuídas, a minissérie reforça que histórias simples, quando bem executadas, são suficientes para prender a atenção do início ao fim.

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