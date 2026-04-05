Só 5 horas de maratona: a série da Netflix ideal para ver em uma tarde

Essa série da Netflix é ideal para quem busca uma maratona rápida - Foto: Divulgação

Antes do final de semana acabar, nada como uma boa série para começar e terminar em um só dia, para melhorar o domingo. A minissérie Bodkin, da Netflix, tem se destacado exatamente por isso ao conquistar o público com uma trama curta e envolvente.

Uma série de suspense transformou-se em um fenômeno surpreendente na plataforma. Com apenas sete episódios e cerca de cinco horas de duração, a produção permite uma maratona completa em apenas uma tarde, acompanhando uma história eletrizante sobre três pessoas que desapareceram sem deixar vestígios.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A narrativa se passa na pequena vila irlandesa de Bodkin, onde diferentes personagens acabam conectados por um mesmo mistério. O podcaster americano Gilbert, interpretado por Will Forte, viaja ao local em busca de suas origens e leva consigo sua assistente Emmy, vivida por Robyn Cara.



O interesse do protagonista gira em torno de um antigo caso criminal envolvendo três desaparecimentos. Ao mesmo tempo, a jornalista Dove, interpretada por Siobhán Cullen, entra na investigação ao tentar solucionar o assassinato de um informante, ampliando a complexidade do enredo.

Desde seu lançamento em 2024, a produção acumulou avaliações positivas. No Rotten Tomatoes, a minissérie alcançou 68% de aprovação da crítica e 73% do público. O portal Rogerebert.com classificou a obra como "uma das melhores séries do ano" na época de sua estreia.

A popularidade também pode ser explicada por elementos que dialogam com tendências recentes, como o interesse crescente por podcasts de true crime, aliados a um humor ácido e à ambientação na paisagem irlandesa.

Mesmo sem reinventar o gênero, a produção conquista ao equilibrar tensão e leveza. Ao brincar com clichês de investigações e explorar segredos de pequenas comunidades, a narrativa mantém o espectador envolvido até o desfecho.

Com personagens carismáticos e reviravoltas bem distribuídas, a minissérie reforça que histórias simples, quando bem executadas, são suficientes para prender a atenção do início ao fim.