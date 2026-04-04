O novo filme emocionante da Netflix que já alcançou o TOP 10

Esse filme da Netflix é perfeito para quem busca algo para ver neste fim de semana - Foto: Divulgação

Com a chegada do fim de semana, nada como um bom filme para assistir, e, para os fãs de dramas sensíveis e histórias humanas, a Netflix tem uma opção que vem chamando atenção. O longa Depois do Fogo aparece atualmente na sétima posição do TOP 10 da plataforma.

Além do bom desempenho entre os assinantes, o filme também tem recebido forte aprovação da crítica. Na plataforma Rotten Tomatoes, a produção alcança 92% de aprovação entre críticos e 86% entre o público.

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A trama acompanha Dusty (Josh O’Connor), um caubói que perde o rancho onde vivia após um incêndio florestal e precisa recomeçar a vida em um acampamento de trailers ao lado de outras pessoas que também perderam suas casas. Nesse processo, ele constrói novas relações e retoma o contato com a filha, Callie (Lily LaTorre), e a ex-esposa Ruby (Meghann Fahy).

Dirigido por Max Walker-Silverman, o longa se afasta de grandes reviravoltas e aposta em uma narrativa mais silenciosa, centrada nas transformações internas dos personagens. A história avança a partir de pequenos gestos e escolhas, explorando sentimentos como perda, pertencimento e reconstrução.

A condução do filme privilegia o tempo das relações e a construção gradual de vínculos, criando um retrato sensível sobre recomeços. Nesse percurso, o protagonista encontra na convivência com a comunidade ao redor uma forma de ressignificar sua própria trajetória.

Independentemente da relevância dos assuntos que aborda, fazer um filme que procura evocar no público uma mensagem de otimismo pode ser uma missão cruel, uma vez que nem sempre se chega ao equilíbrio perfeito entre diversão e análise.

O filme chega à emoção observando o rigor, e essa química só vira realidade por causa de atores excepcionais. No longa, Josh O’Connor encarna um tipo vulnerável na dosagem perfeita de doçura e ressentimento, fraqueza e pertinácia, a tônica mesma do enredo, seguida também por Meghann Fahy, Lily LaTorre e um elenco de apoio que inclui Amy Madigan no papel que leva a uma das reviravoltas mais vívidas do cinema recente.

Veja o trailer: