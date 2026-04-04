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3 filmes novos do Prime Video para maratonar neste fim de semana

Suspense comédia e ação dominam lista de novidades em alta

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/04/2026 - 17:02 h

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Esses filmes novos do Prime Video são ideais para sua maratona de fim de semana
Esses filmes novos do Prime Video são ideais para sua maratona de fim de semana -

Com a chegada do fim de semana, nada como um bom filme para assistir, e o Prime Video tem algumas opções recém-chegadas ao catálogo que são ideais para ver e aproveitar o tempo livre. Entre produções de diferentes gêneros, a plataforma reúne histórias que vão do suspense eletrizante à comédia irreverente.

Além da variedade, alguns desses títulos já começaram a chamar atenção do público e figuram no TOP 10 da plataforma, reforçando o interesse de quem busca novidades para maratonar sem sair de casa.

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Outro ponto que chama atenção é o elenco. Nomes conhecidos do cinema internacional aparecem em histórias que misturam tensão, humor e reviravoltas, ampliando ainda mais o apelo dessas produções para diferentes públicos.

Seja para assistir sozinho ou em companhia, a seleção entrega opções que transitam entre o entretenimento leve e tramas mais densas, perfeitas para quem quer aproveitar o fim de semana com boas histórias.

4 filmes para assistir AGORA no Prime Video

Caminhos do Crime

Cena de Caminhos do Crime
Cena de Caminhos do Crime | Foto: Divulgação

Caminhos do Crime se passa na ensolarada Los Angeles e acompanha um ladrão de joias perpicaz e esquivo (Chris Hemsworth) cujos roubos arriscados na famosa e icônica rodovia 101 da cidade deixa a polícia perplexa. Um dia, ele planeja o crime mais ambicioso da sua vida, vislumbrando ser o último trabalho. Surge, então, uma corretora de seguros desacreditada no próprio ofício que, enquanto enfrenta seus próprios obstáculos e encruzilhadas, passa a colaborar com o bandido.

Nada, porém, é tão simples quanto parece e um detetive obstinado acredita ter encontrado um padrão na série de assaltos, fechando o cerco e elevando ainda mais os riscos. À medida que o grande e multimilionário roubo se aproxima, o trio é forçado a confrontar as ameaças e os custos das escolhas que fizeram.

Quando o Céu se Engana

Cena de Quando o Céu se Engana
Cena de Quando o Céu se Engana | Foto: Divulgação

Em Quando o Céu se Engana, acompanhamos um trabalhador precarizado chamado Arj (Aziz Ansari) vive de inúmeros bicos como autônomo para sobreviver e se sustentar. Depois de perder o emprego, Arj começa a morar no próprio carro, fazendo jus ao seu título de azarado. Seu amigo rico Jeff (Seth Rogen) continuamente o chama para fazer diversos serviços em sua casa em Hollywood.

Um dia, um anjo bem-intencionado, mas levemente incompetente e desajeitado, chamado Gabriel (Keanu Reeves) obriga os dois a trocarem de vida para mostrar para o trabalhador que nem sempre o dinheiro é a solução para tudo.

Assim, enquanto Arj vive o luxuoso estilo de vida do colega, Jeff herda a vida árdua e financeiramente difícil do amigo. Os dois encaram uma série de situações cômicas e caóticas enquanto uma figura celestial mais experiente chamada Martha (Sandra Oh) tenta impedir que a decisão precipitada de Gabriel ultrapasse os limites cósmicos.

Lindas e Letais

Cena de Lindas e Letais
Cena de Lindas e Letais | Foto: Divulgação

Em Lindas e Letais um grupo de bailarinas está passando por um dos momentos mais críticos da vida de todas. A caminho de uma grande competição de dança, elas precisam se abrigar em uma pousada na beira da estrada graças a um imprevisto com o ônibus que estavam.

O lugar, que antes parecia ideal, logo se transforma em um verdadeiro campo de guerra, e sobreviver se torna a opção mais viável. Comandado por uma ex-prodígio do ballet clássico, as bailarinas precisam lutar contra ela. Usando a técnica e a disciplina como defesa, elas terão que se salvar antes que o tempo acabe.

Justiça Artificial

Cena de Justiça Artificial
Cena de Justiça Artificial | Foto: Divulgação

Em Justiça Artificial, um detetive é colocado no banco dos réus acusado de um crime violento: matar sua esposa. Tudo isso ocorre numa Los Angeles do futuro, em 2029, no qual a tecnologia tomou conta do dia a dia da sociedade.

No julgamento, então, o detetive tem apenas 90 minutos para provar sua inocência para uma inteligência artificial avançada que ele, no passado, defendeu. O destino do homem, agora, está nas mãos do sistema inteligente.

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