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DICA DE SÉRIES!

3 séries curtas e viciantes da Netflix para ver neste fim de semana

Histórias intensas, cheias de mistério e reviravoltas são perfeitas para uma maratona envolvente

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/04/2026 - 7:14 h

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Essas séries da Netflix são perfeitas para quem busca uma boa maratona neste fim de semana
Essas séries da Netflix são perfeitas para quem busca uma boa maratona neste fim de semana -

O fim de semana começou, e, para muita gente, isso significa uma coisa: encontrar uma série envolvente para maratonar sem culpa. Melhor ainda quando são histórias que prendem desde o primeiro episódio e entregam tensão até o último minuto.

Entre os títulos disponíveis na Netflix, algumas produções têm chamado atenção por unir tramas instigantes e formato enxuto, ideal para quem quer assistir tudo em poucos dias. E o melhor: algumas delas já aparecem no TOP 10 da plataforma.

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Para quem gosta de narrativas cheias de mistério, investigações e reviravoltas, essas séries são escolhas certeiras. Com episódios bem amarrados e histórias que se desenrolam rapidamente, elas conseguem transformar qualquer folga em uma maratona irresistível.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você começar agora mesmo e deixar seu fim de semana ainda mais envolvente.

3 séries para assistir AGORA na Netflix

Os Casos de Harry Hole

Cena de Os Casos de Harry Hole
Cena de Os Casos de Harry Hole | Foto: Divulgação

Um detetive traumatizado pelo passado descobre que seu maior rival na delegacia está envolvido em um esquema de corrupção policial, enquanto um assassino em série está à solta na cidade. A trama mistura investigação e conflitos pessoais em uma narrativa densa.

Baseado no best-seller policial de Jo Nesbø, a série acompanha Harry Hole, um investigador brilhante e de temperamento difícil. Ao lidar com assassinatos conectados ao seu passado, ele também precisa enfrentar seu antigo rival Tom Waaler (Joel Kinnaman), mergulhando em uma rede de corrupção.

O Monstro em Mim

Cena de O Monstro Em Mim
Cena de O Monstro Em Mim | Foto: Divulgação

Aggie Wiggs (Claire Danes) é uma autora famosa que se afasta da carreira após a morte trágica do filho, incapaz de continuar escrevendo. Isolada, ela vive um período de luto profundo que transforma completamente sua vida.

Tudo muda quando um vizinho misterioso se muda para a casa ao lado. Ao suspeitar de seu envolvimento em um crime, ela encontra inspiração para voltar a escrever, mas acaba mergulhando em uma investigação perigosa, onde segredos obscuros começam a surgir.

Dept. Q

Cena de Dept. Q
Cena de Dept. Q | Foto: Divulgação

Em Dept. Q, um detetive brilhante, mas pouco querido pela polícia, passa a comandar uma unidade de casos arquivados. A série explora o passado e os traumas do protagonista enquanto ele tenta se recuperar de um episódio violento.

Carl Mock, conhecido por sua genialidade e personalidade difícil, é colocado em um departamento criado apenas para melhorar a imagem da polícia. No entanto, sua determinação em resolver casos esquecidos acaba revelando verdades incômodas, inclusive dentro da própria corporação.

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