3 séries curtas e viciantes da Netflix para ver neste fim de semana

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Essas séries da Netflix são perfeitas para quem busca uma boa maratona neste fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana começou, e, para muita gente, isso significa uma coisa: encontrar uma série envolvente para maratonar sem culpa. Melhor ainda quando são histórias que prendem desde o primeiro episódio e entregam tensão até o último minuto.

Entre os títulos disponíveis na Netflix, algumas produções têm chamado atenção por unir tramas instigantes e formato enxuto, ideal para quem quer assistir tudo em poucos dias. E o melhor: algumas delas já aparecem no TOP 10 da plataforma.

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Para quem gosta de narrativas cheias de mistério, investigações e reviravoltas, essas séries são escolhas certeiras. Com episódios bem amarrados e histórias que se desenrolam rapidamente, elas conseguem transformar qualquer folga em uma maratona irresistível.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você começar agora mesmo e deixar seu fim de semana ainda mais envolvente.

3 séries para assistir AGORA na Netflix

Os Casos de Harry Hole

Cena de Os Casos de Harry Hole | Foto: Divulgação

Um detetive traumatizado pelo passado descobre que seu maior rival na delegacia está envolvido em um esquema de corrupção policial, enquanto um assassino em série está à solta na cidade. A trama mistura investigação e conflitos pessoais em uma narrativa densa.



Baseado no best-seller policial de Jo Nesbø, a série acompanha Harry Hole, um investigador brilhante e de temperamento difícil. Ao lidar com assassinatos conectados ao seu passado, ele também precisa enfrentar seu antigo rival Tom Waaler (Joel Kinnaman), mergulhando em uma rede de corrupção.

O Monstro em Mim

Cena de O Monstro Em Mim | Foto: Divulgação

Aggie Wiggs (Claire Danes) é uma autora famosa que se afasta da carreira após a morte trágica do filho, incapaz de continuar escrevendo. Isolada, ela vive um período de luto profundo que transforma completamente sua vida.



Tudo muda quando um vizinho misterioso se muda para a casa ao lado. Ao suspeitar de seu envolvimento em um crime, ela encontra inspiração para voltar a escrever, mas acaba mergulhando em uma investigação perigosa, onde segredos obscuros começam a surgir.

Dept. Q

Cena de Dept. Q | Foto: Divulgação

Em Dept. Q, um detetive brilhante, mas pouco querido pela polícia, passa a comandar uma unidade de casos arquivados. A série explora o passado e os traumas do protagonista enquanto ele tenta se recuperar de um episódio violento.



Carl Mock, conhecido por sua genialidade e personalidade difícil, é colocado em um departamento criado apenas para melhorar a imagem da polícia. No entanto, sua determinação em resolver casos esquecidos acaba revelando verdades incômodas, inclusive dentro da própria corporação.