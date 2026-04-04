Só 6 episódios: a série incrível da Netflix que vai salvar seu sábado

Essa série de ficção científica é ideal para assistir neste sábado - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou, e nada como uma boa maratona para aproveitar o tempo de descanso. Pensando nisso, a Netflix possui uma série perfeita para quem busca uma história envolvente e curta, ideal para assistir em poucos dias.

É nesse cenário que Soulmates surge como uma das opções mais intrigantes do catálogo. Com apenas seis episódios, a produção mistura drama e ficção científica para explorar um dos temas mais universais: o amor, mas sob uma perspectiva totalmente inesperada.

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Ambientada em um futuro próximo, a série apresenta um mundo onde a ciência desenvolveu um teste capaz de identificar a alma gêmea perfeita. A partir dessa descoberta, a forma como as pessoas se relacionam passa a ser guiada por dados, colocando em xeque emoções, escolhas e crenças.



A proposta é simples, mas cheia de camadas: o que acontece quando o amor deixa de ser uma questão de sentimento e passa a ser determinado pela tecnologia? E é justamente essa premissa que transforma a série em uma maratona irresistível para o fim de semana.

Um futuro onde o amor pode ser calculado

Soulmates é uma série de antologia ambientada em um futuro próximo, cerca de 15 anos à frente, marcado por avanços tecnológicos capazes de transformar profundamente as relações humanas. Nesse contexto, uma descoberta científica promete mudar a vida de todos: a possibilidade de identificar, com precisão, a verdadeira alma gêmea de cada pessoa.

Por meio de um teste inovador, agências de relacionamento passam a oferecer o “par perfeito”. Mas o que acontece quando o amor deixa de ser construído pela experiência e passa a ser determinado por dados?

A série levanta questionamentos sobre a validade de conexões baseadas em certezas científicas em vez de emoções, explorando se essa compatibilidade absoluta pode, de fato, sustentar um relacionamento duradouro.

Ao longo de seis capítulos, acompanhamos desde casais estáveis confrontados com a chance de encontrar seu par ideal até solteiros que depositam todas as suas expectativas nesse exame revolucionário.

Elenco diverso e histórias independentes

O elenco de Soulmates reúne nomes conhecidos de outras produções internacionais, o que fortalece o interesse pelo título entre públicos diversos. Entre os nomes estão Sarah Snook, Kingsley Ben-Adir e Charlie Heaton.

Por se tratar de uma antologia, cada episódio apresenta personagens e histórias próprias, permitindo diferentes abordagens sobre o mesmo tema. Essa estrutura amplia a experiência e mantém a série dinâmica, tornando a maratona ainda mais envolvente.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para fãs de produções como Black Mirror. Com episódios independentes, Soulmates oferece uma experiência compacta, mas intensa, ideal para uma maratona de fim de semana. A cada capítulo, novas reflexões emergem sobre amor, destino e as consequências das escolhas.

As comparações com Black Mirror são inevitáveis e justificadas. A série parte de uma proposta semelhante ao usar a tecnologia como catalisadora de dilemas humanos.

Embora não traga o mesmo frescor de originalidade por chegar depois, Soulmates se destaca ao abordar relações afetivas com sensibilidade e provocar questionamentos consistentes. Para quem aprecia histórias que cruzam ficção científica com conflitos emocionais, é, sim, uma escolha que vale o play.