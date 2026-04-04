5 filmes viciantes da Netflix para assistir neste fim de semana

Esses filmes da Netflix são ideais para uma boa maratona de final de semana - Foto: Divulgação

Com a chegada do fim de semana, nada melhor do que desacelerar e aproveitar a folga assistindo a bons filmes. Seja para relaxar sozinho, reunir amigos ou curtir um momento em família, a maratona perfeita começa com uma boa escolha no catálogo.

E quando o assunto é variedade, a Netflix segue como uma das principais opções para quem quer mergulhar em histórias envolventes sem sair de casa. A plataforma reúne títulos de diferentes gêneros — do suspense psicológico à ação eletrizante — agradando todos os gostos.

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Para quem busca aquela experiência viciante, com tramas cheias de reviravoltas e personagens intensos, alguns filmes escondidos na plataforma têm chamado atenção por prender o público do início ao fim. São produções ideais para quem quer se envolver rapidamente e esquecer do tempo.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você aproveitar agora mesmo, e transformar o seu fim de semana em uma verdadeira sessão de cinema.

5 filmes para assistir AGORA na Netflix

Camaleões

Cena de Camaleões | Foto: Divulgação

Após o assassinato brutal de uma jovem agente imobiliária, um detetive durão tenta descobrir a verdade em um caso onde nada é o que parece. À medida que avança na investigação, ele começa a perceber que as respostas podem ser ainda mais complexas do que imaginava.



Enquanto tenta solucionar o crime, o investigador acaba desmantelando ilusões da própria vida, mergulhando em uma trama cheia de mistérios e reviravoltas que desafiam a percepção da realidade.

Rebel Ridge

Cena de Rebel Ridge | Foto: Divulgação

Terry Richmond é um ex-fuzileiro naval (Aaron Pierre) que chega a Shelby Springs com uma missão simples, mas urgente: pagar a fiança do primo e salvá-lo do perigo. Mas depois que as economias de Terry são confiscadas injustamente, ele precisa encarar o delegado Sandy Burnne (Don Johnson) e seus policiais prontos para a agressão.



Terry recebe a ajuda inesperada da oficial de justiça Summer McBride (AnnaSophia Robb), e os dois se envolvem em uma conspiração que toma conta da cidade. Correndo cada vez mais riscos, Terry precisa apelar ao seu passado misterioso para libertar a comunidade do domínio da polícia, fazer justiça para a própria família e ainda proteger Summer.

O Culpado

Cena de O Culpado | Foto: Divulgação

A trama acompanha o policial Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) em um dia tedioso na central de chamadas de emergência 911. Bayler foi punido e rebaixado, por isso vive sempre rabugento, lidando com a pressão constante do trabalho.



Em meio a um incêndio florestal que se aproxima de Los Angeles, ele recebe uma ligação incomum: uma mulher (Riley Keough) parece estar falando com o filho, mas na verdade está denunciando discretamente um sequestro. A partir daí, Bayler precisa usar toda sua intuição para salvar a vítima, enquanto enfrenta seus próprios conflitos internos.

Sombra Lunar

Cena de Sombra Lunar | Foto: Divulgação

O policial Thomas Lockhart está determinado a se tornar detetive e vê uma oportunidade ao investigar uma série de assassinatos misteriosos. As mortes, praticamente instantâneas, apresentam um padrão intrigante: uma marca triangular no pescoço das vítimas.



À medida que o tempo passa, os crimes reaparecem a cada nove anos, aprofundando a obsessão do policial. A investigação se transforma em uma jornada perturbadora, onde passado e presente começam a se misturar.

A Visita

Cena de A Visita | Foto: Divulgação

Um garoto (Ed Oxenbould) e sua irmã (Olivia DeJonge) são enviados pela mãe (Kathryn Hahn) para passar um tempo com os avós em uma fazenda isolada. A princípio, a visita parece uma oportunidade de aproximação familiar.



No entanto, não demora para que os irmãos percebam que há algo estranho no comportamento dos idosos. O que começa como uma viagem tranquila se transforma em uma experiência assustadora, colocando a vida das crianças em risco diante de acontecimentos perturbadores.