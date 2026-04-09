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ESTREIA

Para maratonar: a nova série de comédia que vai conquistar seu fim de semana

Obra chega ao streaming com estreia dupla

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

09/04/2026 - 20:15 h

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Kevin Kline e Jessica Hecht
Kevin Kline e Jessica Hecht -

O serviço de streaming MGM+ divulgou o trailer nacional da série de comédia 'Clássico Americano', estrelada por Kevin Kline e Laura Linney. A produção estreia no Brasil no dia 11 de abril, com dois episódios disponíveis já no lançamento. Os demais capítulos serão liberados semanalmente, sempre aos sábados.

A trama acompanha Richard Bean, um consagrado ator da Broadway interpretado por Kline, que enfrenta um colapso público e decide retornar à cidade natal. De volta ao teatro da família, onde iniciou sua trajetória artística, ele passa a lidar com conflitos pessoais e profissionais, desencadeando uma série de tensões entre familiares e pessoas próximas.

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Imagem ilustrativa da imagem Para maratonar: a nova série de comédia que vai conquistar seu fim de semana
| Foto: Divulgação

À medida que antigas relações reaparecem e segredos vêm à tona, Richard é forçado a confrontar escolhas do passado e as consequências de sua busca por fama. Cada temporada da série se desenrola a partir de uma nova produção teatral comandada pelo protagonista, refletindo os dilemas vividos pela família Bean e explorando o impacto transformador da arte.

Além de Kline, o elenco traz Laura Linney no papel da ex-namorada do protagonista, agora prefeita da cidade e casada com seu irmão, vivido por Jon Tenney. Também integram a produção Nell Verlaque, Len Cariou e Jane Alexander.

Clássico Americano é cocriada por Michael Hoffman e Bob Martin, com produção de empresas como Fifth Season e Anonymous Content.

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