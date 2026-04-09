Super Mario e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Super Mario Galaxy: O Filme é uma das principais estreias da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, ficção científica e produções para toda a família.

Embora Super Mario Galaxy: O Filme e O Drama sejam as estreias mais aguardadas da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

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Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!

O DRAMA

Em O Drama, às vésperas do casamento e imersos nos preparativos para o grande dia, um casal apaixonado vê sua relação abalada por revelações inesperadas.

Segredos do passado vêm à tona e colocam em xeque a confiança que sustenta o relacionamento, transformando o que deveria ser um momento de celebração em um confronto emocional intenso.

Diante da instabilidade e das dúvidas que surgem, os dois passam a questionar o quanto realmente se conhecem, e se o futuro que planejaram juntos ainda faz sentido.

SUPER MARIO GALAXY: O FILME

Em Super Mario Galaxy: O Filme, uma nova e grandiosa aventura leva Mario a cruzar os limites do Reino dos Cogumelos rumo ao desconhecido.

Após salvar seu mundo mais uma vez, o icônico encanador italiano se vê diante de uma ameaça inédita e muito mais poderosa, capaz de colocar toda a galáxia em risco. Ao lado de aliados já conhecidos — e novos companheiros pelo caminho —, Mario embarca em uma jornada interplanetária repleta de desafios, descobertas e momentos emocionantes.

Entre batalhas épicas e paisagens cósmicas deslumbrantes, ele precisará provar que coragem e união são tão essenciais quanto seus tradicionais saltos para derrotar o inimigo e restaurar o equilíbrio do universo.

NUREMBERG

Em Nuremberg, ambientado na Alemanha devastada de 1945, o pós-guerra serve de palco para um dos julgamentos mais decisivos da história. A trama acompanha o psiquiatra americano Douglas Kelley (Rami Malek), encarregado de avaliar a sanidade de 22 oficiais nazistas capturados, enquanto aguardam julgamento por crimes de guerra.

Paralelamente, o promotor-chefe dos Aliados, Robert H. Jackson (Michael Shannon), lidera o esforço jurídico para responsabilizar o regime nazista pelos horrores do Holocausto.

À medida que Kelley se aproxima de Hermann Göring (Russell Crowe), figura central do alto escalão nazista e braço direito de Hitler, a investigação ultrapassa os limites clínicos e se transforma em um intenso embate psicológico.

Confrontado por discursos, manipulações e pela complexidade perturbadora de seu paciente, Kelley passa a questionar não apenas a mente dos acusados, mas a própria natureza do mal.

VELHOS BANDIDOS

Em Velhos Bandidos, Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), um casal de aposentados aparentemente comum, decidem sair da rotina ao arquitetar um audacioso assalto a banco. Para colocar o plano em prática, eles recrutam Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta), dois jovens ladrões que trazem energia e imprevisibilidade à missão.

Mas o que parecia ser o crime perfeito logo se complica quando Oswaldo (Lázaro Ramos), um investigador obstinado, entra no encalço do grupo — transformando o plano em um jogo tenso e cheio de reviravoltas, onde ninguém está totalmente no controle.

DEVORADORES DE ESTRELAS

Devoradores de Estrelas acompanha a jornada de Ryland Grace (Ryan Gosling), um professor de ciências do ensino fundamental que acorda sozinho em uma espaçonave, a anos-luz da Terra, sem qualquer memória de quem é ou de como chegou ali. Aos poucos, as lembranças começam a retornar, e ele descobre que foi recrutado para uma missão crucial: o Projeto Fim do Mundo.

Enviado a 11,9 anos-luz do planeta, Ryland precisa investigar por que o Sol está morrendo e encontrar uma solução capaz de impedir a extinção da humanidade.

O que começa como uma missão solitária, no entanto, ganha novos contornos quando ele encontra uma companhia inesperada e uma amizade que pode ser tão importante quanto a própria ciência para sua sobrevivência.

UMA SEGUNDA CHANCE

Kenna Rowan (Maika Monroe) tenta recomeçar a vida após passar sete anos na prisão por um erro do passado que mudou tudo. De volta à sua cidade natal, em Wyoming, ela enfrenta o peso do preconceito enquanto luta por uma segunda chance, especialmente quando o assunto é sua filha, Diem, que ela nunca chegou a conhecer.

Rejeitada pelos avós da menina, que dificultam qualquer tentativa de aproximação, Kenna encontra apoio inesperado em Ledger Ward, ex-jogador da NFL e dono de um bar local.

À medida que os dois se aproximam, nasce um romance intenso e silencioso, cercado de riscos. Entre culpas, julgamentos e feridas ainda abertas, Kenna precisa aprender a se perdoar para, enfim, permitir que o amor transforme sua história.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

