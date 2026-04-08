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QUANTIA ROBUSTA

Suzane von Richthofen recebeu R$ 500 mil da Netflix para fazer documentário

Netflix precisou desembolsar quantia para que a criminosa autorizasse a realização da obra

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/04/2026 - 11:41 h

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Netflix precisou desembolsar quantia para que a criminosa autorizasse a realização da obra
Netflix precisou desembolsar quantia para que a criminosa autorizasse a realização da obra -

Suzane von Richthofen, condenada por planejar e assassinar seus pais em 2002, recebeu cerca de R$ 500 mil da Netflix para autorizar a realização de um documentário sobre a sua vida.

O pagamento foi feito diretamente à ex-detenta para garantir a gravação do depoimento, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.

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Iniciado em novembro de 2025, o projeto está em fase de pós-produção e tem previsão de ir ao ar ainda neste ano.

Na segunda-feira, 6, imagens do depoimento de Suzane viralizaram nas redes sociais após vazamento de uma sessão restrita.

Os trechos haviam sido apresentados para um pequeno grupo de convidados em março.

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Também houve pagamento para que pessoas da família da criminosa autorizassem o uso de imagens e para concederem entrevistas.

Ainda segundo a coluna, um dos que recebeu foi o atual marido de Suzane, o médico Felipe Zecchini Muniz.

Acordo da Netflix com Suzane

O acordo para que Suzane desse o depoimento inclui outros pontos, como um vínculo vitalício de confidencialidade sobre detalhes do acordo entre as partes.

Em outras palavras, ela não pode falar publicamente que recebeu dinheiro da Netflix para a produção.

Além disso, Suzane não poderá conceder entrevistas para outros veículos e concorrentes da Netflix por período determinado em contrato. Isso se faz necessário para que o documentário tenha uma "janela de exclusividade".

‘Suzane vai Falar’

O documentário, chamado provisoriamente de ‘Suzane vai Falar’, foi encomendado pela Netflix após o sucesso de ‘Tremembé’.

A série de ficção com Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane se tornou a maior audiência da história da Amazon Prime Video no mercado brasileiro.

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