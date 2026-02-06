Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Suzane von Richthofen é nomeada dona de herança milionária; entenda

Decisão chega depois dela ser acusada de furtar itens da casa de um familiar

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/02/2026 - 13:35 h

Suzane já foi condenada por matar os pais
Suzane já foi condenada por matar os pais

A Justiça de São Paulo definiu, nesta sexta-feira, 6. que Suzane von Richthofen, condenada por ter mandado matar os próprios pais, será a inventariante do espólio do tio, o médico aposentado Miguel Abdalla Netto, encontrado morto em sua casa em janeiro de 2026.

A nomeação aconteceu semanas após Suzane ter sido acusada de furto pela prima, Silvia Gonzalez Magnani, em meio à disputa familiar pela herança, estimada em cerca de R$ 5 milhões.

Prima e ex-companheira de Miguel, Silvia também disputava o posto de inventariante. Foi ela quem liberou o corpo do médico no Instituto Médico-Legal (IML) e providenciou o sepultamento.

Entenda a decisão

Na decisão, a juíza Vanessa Vaitekunas Zapater, da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II de Santo Amaro, ressaltou que, apesar de ser prima do falecido, Sílvia é parente colateral de quarto grau, não tendo preferência sucessória.

Conforme o Código Civil, sobrinhos, parentes colaterais de terceiro grau, precedem os primos na ordem de vocação hereditária.

Por conta de Suzane ter se habilitado formalmente nos autos como herdeira, ela foi considerada a única pessoa apta a exercer o cargo de inventariante.

A magistrada expressou que o histórico criminal de Suzane não tem relevância jurídica para a definição de inventariança. Miguel era irmão da mãe de Suzane, Marísia von Richthofen.

Justiça define que será inventariante de herança do tio
Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vale ressaltar que foi o mesmo tio que, quando Suzane foi condenada em 2002 por ordenar a morte de seus pais, recorreu à Justiça e conseguiu afastá-la da sucessão dos bens.

Com isso, o patrimônio ficou integralmente com seu irmão, Andreas von Richthofen, que desta vez optou por renunciar à herança do tio.

Os bens de Miguel caíram nas mãos de Suzane por conta de que o mesmo não tem pais vivos, irmãos, filhos ou companheira, além de não ter deixado um testamento registrado em cartório.

Poderes limitados

Apesar de nomeada como inventariante, Suzane terá poderes limitados. A decisão da Justiça autoriza somente atos de conservação e manutenção dos bens, proibindo a venda, transferência ou uso pessoal sem prévia autorização judicial.

O inventário ficará suspenso até o julgamento definitivo da ação que discute a alegada união estável de Silvia com Miguel.

Investigação de furto

A decisão favorável à Suzane chega, logo após a mesma ser formalmente investigada pela polícia por furto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Sílvia, Suzane teria se apropriado de forma indevida de:

  • uma lavadora de roupas;
  • um sofá;
  • uma cadeira ou poltrona;
  • uma bolsa contendo documentos e dinheiro.

A prima alega que os objetos foram retirados sem a autorização da casa de Miguel depois de sua morte.

Morte de Miguel Abdalla Netto

Miguel morreu no dia 9 de janeiro de 2026, na casa onde morava sozinho, no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo.

O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, sentado em uma poltrona, após um vizinho estranhar a ausência prolongada e entrar no imóvel com uma chave reserva.

O atestado de óbito apontou causa da morte como indeterminada e indicou a necessidade de exames complementares, motivo pelo qual o caso passou a ser tratado como morte suspeita pela Polícia Civil.

x