BRASIL
BRASIL

Título de eleitor: confira prazos para o fim da regularização

Emissão, transferência de domicílio e outros serviços estão dentro do mesmo prazo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/02/2026 - 12:40 h

Renovação de título de eleitor
Em meio a um ano eleitoral, muitos brasileiros estão buscando regularizar suas pendências eleitorais, por isso, todos os eleitores e eleitoras terão até o dia 6 de maio para ficar em ordem com a Justiça Eleitoral.

Após essa data, todos os serviços referentes ao cadastro eleitoral serão suspensos conforme prevê a legislação eleitoral, para que as eleições de 2026 sejam organizadas.

Os serviços que devem ser cumpridos até o dia 6 de maio são:

  • Emissão da 1ª via do título de eleitor;
  • Transferência do domicílio eleitoral;
  • Alteração do local de votação;
  • Coleta de biometria;
  • Regularização do cancelamento do título.

Onde regularizar a situação eleitoral

Os postos de atendimento da Justiça Eleitoral estão à disposição aos baianos em toda a Bahia e podem ser procurados de forma antecipada para a manutenção da ordem eleitoral.

No portal do TRE-BA, é possível conferir os pontos de atendimento existentes na capital e no interior, bem como os horários de funcionamento de cada um deles.

Além disso, vale ressaltar que também é possível realizar esses procedimentos de forma remota, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Regional baiano

O fechamento do cadastro é previsto em todos os anos eleitorais e ocorre 150 dias antes da eleição, de acordo com a Lei das Eleições.

Documentação para a regularização

Para ser atendido, é preciso apresentar alguns documentos como:

  • Documento oficial de identificação com foto (original);
  • Comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses;
  • Certificado de quitação militar para homens que completam 19 anos em 2026.

O que acontece se não regularizar

Além da exclusão das eleições de 2026, as pessoas que seguirem em situação irregular com a Justiça Eleitoral estarão sujeitas a outros impedimentos, como:

  • restrição em tirar passaporte;
  • tomar posse em cargo público;
  • renovar matrícula em instituição de ensino;
  • outros.

eleição eleição 2026 Justiça Eleitoral título de eleitor

