BRASIL
Título de eleitor: confira prazos para o fim da regularização
Emissão, transferência de domicílio e outros serviços estão dentro do mesmo prazo
Siga o A TARDE no Google
Em meio a um ano eleitoral, muitos brasileiros estão buscando regularizar suas pendências eleitorais, por isso, todos os eleitores e eleitoras terão até o dia 6 de maio para ficar em ordem com a Justiça Eleitoral.
Após essa data, todos os serviços referentes ao cadastro eleitoral serão suspensos conforme prevê a legislação eleitoral, para que as eleições de 2026 sejam organizadas.
Os serviços que devem ser cumpridos até o dia 6 de maio são:
- Emissão da 1ª via do título de eleitor;
- Transferência do domicílio eleitoral;
- Alteração do local de votação;
- Coleta de biometria;
- Regularização do cancelamento do título.
Onde regularizar a situação eleitoral
Os postos de atendimento da Justiça Eleitoral estão à disposição aos baianos em toda a Bahia e podem ser procurados de forma antecipada para a manutenção da ordem eleitoral.
No portal do TRE-BA, é possível conferir os pontos de atendimento existentes na capital e no interior, bem como os horários de funcionamento de cada um deles.
Além disso, vale ressaltar que também é possível realizar esses procedimentos de forma remota, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Regional baiano
O fechamento do cadastro é previsto em todos os anos eleitorais e ocorre 150 dias antes da eleição, de acordo com a Lei das Eleições.
Leia Também:
Documentação para a regularização
Para ser atendido, é preciso apresentar alguns documentos como:
- Documento oficial de identificação com foto (original);
- Comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses;
- Certificado de quitação militar para homens que completam 19 anos em 2026.
O que acontece se não regularizar
Além da exclusão das eleições de 2026, as pessoas que seguirem em situação irregular com a Justiça Eleitoral estarão sujeitas a outros impedimentos, como:
- restrição em tirar passaporte;
- tomar posse em cargo público;
- renovar matrícula em instituição de ensino;
- outros.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes