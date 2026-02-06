Menu
BRASIL

Mulher é presa em flagrante após arremessar gata do 12º andar

De acordo com o neto da suspeita, as agressões contra animais eram frequentes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/02/2026 - 11:54 h

A prisão ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar
A prisão ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira, 5, após arremessar uma gata do 12º andar de um prédio no Centro de Curitiba. De acordo com o neto da suspeita, ela não gosta de gatos, e agressões contra animais eram frequentes.

A prisão ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR). O caso é investigado como crime de maus-tratos a animais.

Apesar da queda, o felino sobreviveu. Segundo avaliação veterinária, a gata sofreu traumatismo cranioencefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. Após o resgate, o animal foi encaminhado para atendimento na ONG Força Animal, onde segue sob cuidados.

De acordo com a PCPR, moradores do prédio ouviram os gritos do animal e presenciaram, pelas janelas, o momento em que a suspeita lançou a gata do alto do edifício. As testemunhas acionaram as forças de segurança, que se deslocaram até o local e realizaram a prisão em flagrante.

x