Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Humorista e filho vão a júri popular por assassinato de miss baiana

O crime ocorreu em 2 de junho do ano passado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/02/2026 - 7:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Raíssa Suelen Ferreira da Silva
Raíssa Suelen Ferreira da Silva -

A Justiça do Paraná decidiu que humorista Marcelo Alves dos Santos e o filho Dhony de Assis irão a júri popular pelo assassinato da baiana miss teen Raíssa Suelen Ferreira da Silva, 23 anos.

O crime ocorreu em 2 de junho do ano passado, em Curitiba. O corpo da vítima foi encontrado sete dias, enrolado em uma lona, após Marcelo confessar o assassinato à polícia e mostrar a área de mata onde largou a jovem morta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Justiça informou que o humorista responderá por feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Já o filho dele, responderá pela participação nos crimes posteriores ao homicídio: fraude processual e ocultação de cadáver. A data do julgamento ainda não foi marcada.

A linha do tempo montada pela polícia, com base em imagens de câmeras de segurança e depoimentos, detalhou os movimentos do dia do crime. Marcelo procurou a delegacia no dia 9 de junho, confessou o assassinato e indicou o local onde havia escondido o corpo, enrolado em uma lona.

Em sua confissão, Marcelo alegou que atraiu Raíssa, de 23 anos, com uma falsa promessa de emprego em São Paulo e que, ao revelar a mentira e tentar se declarar para ela, foi rejeitado. Ele afirmou que a matou estrangulada com uma abraçadeira de plástico. O humorista também declarou que o filho não teve participação direta no assassinato.

Leia Também:

PM da Bahia tem a primeira coronel mulher na sua história; confira
Ex-vereador acusado de matar esposa grávida será julgado pelo Tribunal
Suspeito se apresenta à polícia e confessa ter matado a companheira

A versão do filho de Marcelo é de que ele foi acionado pelo pai e, ao chegar na residência, encontrou o corpo de Raíssa já enrolado na lona. Dhony diz que tentou convencer o pai a se entregar, mas não teve sucesso.

O jovem também defende que apenas dirigiu o carro a pedido de Marcelo até o local onde o corpo foi enterrado, mas que não saiu do veículo, não cavou a cova e nem ajudou a tirar o corpo de Raíssa do carro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato confissão policial feminicídio justiça Marcelo Alves dos Santos miss baiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Raíssa Suelen Ferreira da Silva
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Raíssa Suelen Ferreira da Silva
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Raíssa Suelen Ferreira da Silva
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Raíssa Suelen Ferreira da Silva
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

x