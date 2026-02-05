Ex-vereador acusado de matar esposa grávida será julgado pelo Tribunal

Crime aconteceu em 5 de fevereiro de 2022 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Quatro anos depois de ser acusado de matar a tiros a esposa, Jéssica Regina Macedo do Carmo, grávida de 9 meses, o ex-vereador e ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Santo Estêvão, George Abreu, será julgado pelo Tribunal do Júri no Fórum Desembargador Filinto Bastos, em Feira de Santana, a cerca de 115km de Salvador, no dia 15 de abril.

Na época do crime, ocorrido em 5 de fevereiro de 2022, George compareceu à delegacia acompanhado de um advogado e afirmou que os disparos ocorreram de forma acidental, enquanto ele manuseava uma arma calibre 12, durante a limpeza. A defesa dele relatou que a mulher havia ameaçado tirar a própria vida e a do bebê utilizando a espingarda.

Após atirar na mulher, George ainda a levou ao Hospital de Santo Estêvão, mas ela não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, o ex-edil foi ouvido pela Polícia Civil e liberado, mas foi preso no dia 11 daquele mês. O caso foi investigado por policiais da Delegacia Territorial de Santo Estêvão, sob comando do delegado Luiz Osório Nobre.

O crime

