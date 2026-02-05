Menu
JURI POPULAR

Ex-vereador acusado de matar esposa grávida será julgado pelo Tribunal

Crime aconteceu em fevereiro de 2022, em Santo Estêvão,

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/02/2026 - 21:32 h

Crime aconteceu em 5 de fevereiro de 2022
Crime aconteceu em 5 de fevereiro de 2022

Quatro anos depois de ser acusado de matar a tiros a esposa, Jéssica Regina Macedo do Carmo, grávida de 9 meses, o ex-vereador e ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Santo Estêvão, George Abreu, será julgado pelo Tribunal do Júri no Fórum Desembargador Filinto Bastos, em Feira de Santana, a cerca de 115km de Salvador, no dia 15 de abril.

Na época do crime, ocorrido em 5 de fevereiro de 2022, George compareceu à delegacia acompanhado de um advogado e afirmou que os disparos ocorreram de forma acidental, enquanto ele manuseava uma arma calibre 12, durante a limpeza. A defesa dele relatou que a mulher havia ameaçado tirar a própria vida e a do bebê utilizando a espingarda.

Após atirar na mulher, George ainda a levou ao Hospital de Santo Estêvão, mas ela não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, o ex-edil foi ouvido pela Polícia Civil e liberado, mas foi preso no dia 11 daquele mês. O caso foi investigado por policiais da Delegacia Territorial de Santo Estêvão, sob comando do delegado Luiz Osório Nobre.

O crime

Em 5 de fevereiro de 2022, Jéssica Regina Macedo do Carmo, de 31 anos, grávida de oito meses, foi vítima de disparos dentro de sua residência em Santo Estêvão, no centro-norte da Bahia. Ela chegou a ser levada ao hospital municipal pelo marido, George Abreu, conhecido na cidade como George Breu, mas não resistiu aos ferimentos, assim como o bebê que esperava.

Na época, George afirmou que o disparo foi acidental, mas familiares e a população questionaram a versão, exigindo investigação e punição. Jéssica deixou uma filha de seis anos de outro relacionamento.

