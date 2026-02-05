Menu
RAINHA DAS CAVALGADAS

Suspeito se apresenta à polícia e confessa ter matado a companheira

Rainha das Cavalgadas foi executada a tiros em cidade da Bahia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/02/2026 - 20:17 h

Carla Rafaele foi executada a tiros dentro de casa
Carla Rafaele foi executada a tiros dentro de casa -

O homem, de 20 anos, suspeito de matar a ex-rainha das cavalgadas, Karla Rafaelli de Oliveira Rocha, de 24, se apresentou à Polícia Civil da Bahia, nesta quinta-feira, 5, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ele compareceu à unidade policial acompanhado do advogado criminalista Armênio Seixas. O delegado Yves Correia ficou responsável pelo interrogatório.

Segundo o defensor, a decisão de trazer o investigado para Feira de Santana teve como objetivo garantir a segurança e o cumprimento dos procedimentos legais. “Devido à falta de segurança lá na região, por conta que o crime causou grande comoção, e para garantir que a lei seja cumprida, nós trouxemos ele aqui para Feira de Santana”, afirmou Seixas.

Ainda de acordo com ele, o suspeito, que não teve o nome revelado, assumiu a autoria do crime. “Ele não vai tapar o sol com a peneira. Ele admite, sim, a autoria do delito, mas nós vamos apresentar a versão dele”, disse o advogado, informando que existe um fato novo relacionado ao caso e que será divulgado em momento oportuno.

Seixas revelou que o suspeito e a vítima estavam juntos há, pelo menos, dois anos. “Cerca de dois anos ele convivia com a Karla e aí me parece que já houve alguns tipos de brigas durante o relacionamento que culminou nessa infeliz fatalidade”, relatou o defensor.

Relembre o caso

Karla Rafaelli, mais conhecida como a rainha das cavalgadas, foi encontrada morta no dia 2 e fevereiro, dentro da casa onde morava com o suspeito, na cidade de Várzea Nova, na região centro-norte da Bahia. Ela foi executada a tiros.

O crime é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. O corpo de Karla foi sepultado no cemitério da cidade, na terça-feira, 3, sob um clima de muita revolta e comoção. Ela deixou uma filha de quatro anos. As informações são do Acorda Cidade.

Bahia cavalgadas crime feira de santana feminicídio Karla Rafaelli Polícia Civil Polícia Civil Bahia prisão suspeito várzea nova

x