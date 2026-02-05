Suspeito se apresenta à polícia e confessa ter matado a companheira

Carla Rafaele foi executada a tiros dentro de casa - Foto: Reprodução Redes Sociais

O homem, de 20 anos, suspeito de matar a ex-rainha das cavalgadas, Karla Rafaelli de Oliveira Rocha, de 24, se apresentou à Polícia Civil da Bahia, nesta quinta-feira, 5, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ele compareceu à unidade policial acompanhado do advogado criminalista Armênio Seixas. O delegado Yves Correia ficou responsável pelo interrogatório.

Segundo o defensor, a decisão de trazer o investigado para Feira de Santana teve como objetivo garantir a segurança e o cumprimento dos procedimentos legais. “Devido à falta de segurança lá na região, por conta que o crime causou grande comoção, e para garantir que a lei seja cumprida, nós trouxemos ele aqui para Feira de Santana”, afirmou Seixas.

Ainda de acordo com ele, o suspeito, que não teve o nome revelado, assumiu a autoria do crime. “Ele não vai tapar o sol com a peneira. Ele admite, sim, a autoria do delito, mas nós vamos apresentar a versão dele”, disse o advogado, informando que existe um fato novo relacionado ao caso e que será divulgado em momento oportuno.

Seixas revelou que o suspeito e a vítima estavam juntos há, pelo menos, dois anos. “Cerca de dois anos ele convivia com a Karla e aí me parece que já houve alguns tipos de brigas durante o relacionamento que culminou nessa infeliz fatalidade”, relatou o defensor.

Relembre o caso

Karla Rafaelli, mais conhecida como a rainha das cavalgadas, foi encontrada morta no dia 2 e fevereiro, dentro da casa onde morava com o suspeito, na cidade de Várzea Nova, na região centro-norte da Bahia. Ela foi executada a tiros.

O crime é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. O corpo de Karla foi sepultado no cemitério da cidade, na terça-feira, 3, sob um clima de muita revolta e comoção. Ela deixou uma filha de quatro anos. As informações são do Acorda Cidade.