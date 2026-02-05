Suzane Von Richthofen é denunciada por novo crime

Suzane já foi condenada por matar os pais - Foto: Reprodução

Suzane Von Richthofen se envolveu em mais uma polêmica com a Justiça. Condenada por orquestrar o assasinato dos pais, a criminosa foi acusada de furtar a casa de seu tio, Miguel Abdalla Netto, que faleceu há algumas semanas.

O boletim de ocorrência foi registrado por Carmen Silvia Gonzalez, familiar próxima de Suzane, e companheira de Miguel. A mulher informou que a ruiva subtraiu os bens sem autorização judicial e está sob posse deles.

Dentre os itens levados por Suzane estão um carro, uma máquina de lavar roupas, um sofá e uma bolsa contendo documentos e dinheiro de Miguel, que trabalhava como médico antes de morrer.

O caso foi registrado na Justiça de São Paulo e está sob investigação. Entretanto, ainda não se sabe se a criminosa poderá retornar à prisão, já que está cumprindo regime aberto desde 2023, após ser condenada a uma pena de 39 anos e 6 meses.

Retirada dos bens

Vale lembrar que Suzane entrou com uma ação para ser reconhecida como herdeira legítima do tio. Ela foi até a casa dele para retirar alguns itens após o local ser invadido e furtado por outras pessoas.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, fontes alegam que ela chegou a soldar o portão da casa do familiar, temendo que o local fosse invadido novamente.