BRASIL
BRASIL

Heineken suspende operações após vazamento de resíduo perigoso

Vazamento de substância perigosa em rodovia ameaça o Rio Tibagi

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/02/2026 - 20:06 h

A Heineken reforçou que a interrupção das atividades é uma medida preventiva
A Heineken reforçou que a interrupção das atividades é uma medida preventiva

A unidade da Heineken em Ponta Grossa, no Paraná, paralisou suas operações por tempo indeterminado nesta quinta-feira, 5. A decisão ocorre após um grave acidente rodoviário na BR-376 provocar o vazamento de lisogoma, uma substância derivada de óleo vegetal classificada como resíduo perigoso para o ecossistema.

A principal preocupação das autoridades e da cervejaria é a possível contaminação do Rio Tibagi, fonte vital de captação de água para a unidade industrial e para a biodiversidade regional.

Entenda o acidente e o risco ambiental

A colisão entre duas carretas aconteceu na última terça-feira, 3, no km 509 da rodovia. Com o impacto, a carga de lisogoma atingiu um córrego às margens da pista, que pode ser uma nascente do Rio Tibagi.

STF corta "auxílio-peru" e "penduricalho de panetone" de servidores públicos
Alden critica proposta de reajuste a servidores: “Brasil não aguenta"
Carros elétricos podem ficar mais caros no Brasil após decisão; entenda

Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), a substância possui alta carga orgânica e concentra metais e minerais. Ao atingir a água, o resíduo consome o oxigênio dissolvido, o que pode levar à morte de peixes e comprometer a troca de gases e a entrada de luz no curso d’água.

Produção suspensa por tempo indeterminado

Em comunicado oficial, a Heineken reforçou que a interrupção das atividades é uma medida preventiva. A empresa aguarda a validação de laudos técnicos ambientais para garantir que a fonte hídrica não foi comprometida.

"A produção só será retomada após a validação de laudos técnicos ambientais pelo IAT e pelas autoridades municipais", informou a companhia.

O acidente bloqueou a BR-376 por horas, gerando congestionamentos de quatro quilômetros. Enquanto equipes da PRF e dos Bombeiros monitoram a contenção, a paralisação de uma das maiores fábricas da região acende um alerta econômico.

A retomada depende agora de pareceres técnicos que atestem a segurança ambiental da área afetada.

