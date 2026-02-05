Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino no Brasil

O dublador Ricardo Schnetzer imortalizou vozes de estrelas como Tom Cruise e Al Pacino no Brasil - Foto: Reprodução | Redes sociais

O dublador Ricardo Schnetzer, de 72 anos, que imortalizou vozes de estrelas como Tom Cruise e Al Pacino no Brasil, morreu na última quarta-feira, 4, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa e progressiva que compromete o sistema nervoso e as funções motoras.

A confirmação do falecimento foi feita pelo sobrinho do artista, o também dublador Victor Vaz, que homenageou Schnetzer em uma postagem nas redes sociais. Na legenda da publicação, Vaz destacou a integridade e o papel de mentor que Schnetzer exerceu em sua vida.

"Tio, obrigado por me acompanhar nessa jornada desde a minha adolescência. O senhor me ensinou o valor da palavra ética e a defendê-la com unhas e dentes. Nunca teve vergonha de falar o que pensava, não importava se as pessoas iriam gostar do senhor ou não. O importante era estar sendo verdadeiro”, disse Victor Vaz.

“O senhor me ajudou nos meus estudos para me tornar dublador, e se hoje estou seguindo esse caminho é por sua causa, por ter acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava”, acrescentou o jovem dublador.

Legado

Ao longo da sua carreira, Schnetzer foi o dublador oficial de nomes como Richard Gere (Uma Linda Mulher), Al Pacino (O Poderoso Chefão), Patrick Swayze (Dirty Dancing) e Nicolas Cage (O Selvagem da Motocicleta).

Além disso, ele deu voz a personagens marcantes da cultura pop, como o herói Capitão Planeta, Albafica de Peixes em "Cavaleiros do Zodíaco", Benson na animação "Apenas um Show" e o personagem Carlos Daniel na novela mexicana "A Usurpadora".

ELA

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma condição que não possui cura e afeta células nervosas do cérebro e da medula espinhal, evoluindo de fraquezas musculares para a perda de funções essenciais como a respiração e a fala. Um dos casos mais famosos de portadores da doença foi o cientista britânico Stephen Hawking, que morreu em 2018.

Diante do alto custo dos cuidados para Schnetzer, uma mobilização online foi criada no início deste ano com o objetivo de arrecadar R$ 200 mil; até o momento, a campanha somava pouco mais de R$ 118 mil.