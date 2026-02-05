Menu
HOME > ECONOMIA
ABONO SALARIAL

PIS/Pasep 2026: veja quem tem direito, como consultar e quando receber

Pagamento do abono salarial começa em fevereiro e segue calendário fixo até dezembro de 2026

Luan Julião

Por Luan Julião

05/02/2026 - 16:10 h

O PIS/PASEP é um benefício essencial para os trabalhadores brasileiros
O PIS/PASEP é um benefício essencial para os trabalhadores brasileiros -

Os trabalhadores já podem consultar, a partir desta quinta-feira, 5, se estão habilitados a receber o abono salarial PIS/Pasep 2026, benefício calculado com base no ano-base de 2024. A verificação pode ser feita de forma digital, sem necessidade de atendimento presencial.

Consulta ao benefício

Uma das principais ferramentas para a consulta é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Para acessar, o trabalhador deve garantir que o aplicativo esteja atualizado, entrar com CPF e senha do portal gov.br e acessar a aba “Benefícios”. Em seguida, ao selecionar “Abono Salarial”, o sistema informa se há direito ao pagamento.

Trabalhadores da iniciativa privada também podem consultar a situação do benefício e conferir a data prevista para o crédito por meio dos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Pagamento e valores

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começa em fevereiro e, a partir deste ano, passa a seguir um calendário fixo. A liberação inicial ocorre no dia 15 de fevereiro para os trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 30 de dezembro de 2026.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a expectativa é de que aproximadamente 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados, com um montante total de R$ 33,5 bilhões destinados aos pagamentos.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026

  • Nascidos em janeiro: 15 de fevereiro
  • Nascidos em fevereiro: 15 de março
  • Nascidos em março e abril: 15 de abril
  • Nascidos em maio e junho: 15 de maio
  • Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
  • Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
  • Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

x