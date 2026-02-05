Peixe mais popular do Brasil pode ser proibido após novo vírus perigoso

Associação pede suspensão da tilápia vietnamita - Foto: Divulgação

A piscicultura paulista pode enfrentar mudanças profundas a partir de 2026. No último dia 3 de fevereiro, a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) solicitou oficialmente ao secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Mello Filho, a suspensão da importação de filé de tilápia proveniente do Vietnã.

O pedido tem como principal justificativa a proteção da produção local diante do risco sanitário representado pelo Tilapia Lake Virus (TiLV), vírus ainda inexistente em território paulista, mas já identificado no país asiático.

Vírus da tilápia preocupa produtores

Durante o encontro, a Peixe BR alertou para a possibilidade de introdução do TiLV no Brasil por meio da importação do pescado. A entidade destacou que a presença do vírus poderia comprometer a sanidade dos plantéis e afetar diretamente o ecossistema da piscicultura no estado.

A proposta segue o mesmo caminho adotado por Santa Catarina, que já proibiu o comércio de tilápia vinda do Vietnã com base em critérios sanitários. Para a associação, a medida é essencial para evitar prejuízos irreversíveis ao setor.

Desigualdade tributária agrava cenário



Além da preocupação sanitária, a reunião também abordou entraves econômicos enfrentados pelos piscicultores paulistas. Atualmente, São Paulo cobra ICMS sobre a tilápia produzida localmente e também sobre a que vem de outros estados brasileiros. Em contrapartida, o filé importado do Vietnã entra no país com isenção total do imposto.

Essa diferença cria um ambiente de concorrência desigual, penalizando produtores nacionais e favorecendo o produto estrangeiro, segundo avaliação da Peixe BR.

Impacto econômico pode atingir empregos e investimentos

A entidade alerta que, sem ajustes regulatórios, o setor pode enfrentar redução de investimentos, fechamento de fábricas e perda de postos de trabalho. O risco é ainda maior considerando que São Paulo ocupa a segunda posição no ranking nacional de produção de tilápia, atrás apenas do Paraná.

Diante desse cenário, a expectativa do setor é que o estado siga o exemplo catarinense e proíba a importação da tilápia vietnamita já em 2026, equilibrando a concorrência e preservando a sanidade da produção local.