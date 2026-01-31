Suzane Von Richthofen solda portão e resgata carro de tio falecido

O tio de Suzane foi encontrado morto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Suzane Von Richthofen tomou uma atitude drástica para proteger o patrimônio milionário deixado por seu tio, Miguel Abdalla Netto, após a morte. Condenada por organizar o assassinato dos pais, a criminosa soldou o portão da casa e resgatou um carro do familiar.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a medida foi tomada após uma invasão à casa de Miguel, que fica localizada no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo.

Na ocasião, parte dos itens da residência foi levada por um grupo de bandidos, deixando Suzane preocupada com o patrimônio. A fim de defender seus direitos, a ruiva providenciou a soldagem do portão externo e da porta do imóvel, informando a Justiça que a medida foi de caráter urgente.

Suzane também aproveitou a ida à residência para retirar o carro, avaliado em cerca de R$ 120 mil, que estava na garagem. Ela levou o veículo para outro local, que seria considerado mais seguro.

Herança milionária

Vale lembrar que Suzane Von Richthofen está movendo uma ação na Justiça para comprovar seu direito de receber a herança de R$ 5 milhões do tio. Ela alega que é a única herdeira viva do rapaz, que não escreveu um testamento e nem possuía filhos.

Miguel Abdalla Netto era médico aposentado e foi encontrado morto dentro do próprio apartamento no início de janeiro, onde morava sozinho há alguns anos.