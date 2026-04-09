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SE LIGA NA DICA

Só 4 episódios: a série da Netflix ideal para ver em apenas uma tarde

Produção curta e intensa virou opção ideal para quem quer maratonar rápido

Beatriz Santos
Por

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Essa série da Netflix com apenas 4 episódios é a opção ideal para sua maratona
Essa série da Netflix com apenas 4 episódios é a opção ideal para sua maratona -

Com uma semana atarefada, falta tempo para longas maratonas. Pensando nisso, a Netflix tem algumas produções curtas e envolventes que prometem transformar seu tempo livre em um momento cheio de adrenalina.

Esse é exatamente o caso de Inferno em La Palma, série de apenas quatro episódios que vem passando despercebida no catálogo em meio ao lançamento constante de novidades.

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Uma história curta, mas intensa

Um desastre natural coloca a vida de milhares de pessoas em risco. Em Inferno em La Palma, uma família norueguesa viaja para a ilha espanhola durante as férias de fim de ano, aproveitando o conforto do hotel e a paisagem exuberante do arquipélago das Ilhas Canárias.

O clima de tranquilidade começa a ruir quando o diretor do Instituto de Geologia identifica movimentos incomuns na crosta terrestre. A partir daí, cresce a preocupação com a atividade do vulcão local.

A possibilidade de uma erupção — capaz de provocar destruição em larga escala e até um tsunami sem precedentes — rapidamente transforma o cenário. O que parecia um refúgio paradisíaco dá lugar ao pânico, instaurado de vez quando o vulcão entra em atividade e a ilha se torna um território de sobrevivência.

Baseado em fatos reais ou ficção?

Como acontece com diversas outras produções do gênero, você deve estar se questionando se os eventos da minissérie são inspirados em um caso real, certo? Então, confira o que sabemos sobre a história contada em Inferno em La Palma.

A resposta para a pergunta é não e sim. Inferno em La Palma não é uma série baseada em um caso isolado de uma família enfrentando o desastre, sendo todos os personagens ficcionais.

No entanto, de fato um vulcão entrou em erupção em La Palma, que faz parte das Ilhas Canárias na Espanha. O caso aconteceu em 2021, quando em 19 de setembro um vulcão começou a mostrar sinais de atividade após cerca de 50 anos em repouso. Não demorou para que a lava começasse a ser derramada, o que causou a destruição de residências, igrejas e até plantações.

O desastre foi tanto que aproximadamente sete mil pessoas precisaram deixar suas casas, muitas delas se tornando inabitáveis após o acontecido. Além disso, a economia da região foi altamente afetada, prejudicando o sustento da população. Ao todo, a erupção vulcânica afetou uma área estimada de 1.219 hectares.

Produção e elenco

Inferno em La Palma é uma série criada por Martin Sundland, Lars Gudmestad e Harald Rosenløw Eeg. O elenco da trama conta com grandes nomes da Noruega, como Anders Baasmo Christiansen, Ingrid Bolsø Berdal, Alma Günther, Bernard Storm Lager, entre outros.

Vale a pena ver?

Disponível na Netflix, a minissérie reúne apenas quatro episódios já disponíveis e investe em uma narrativa fechada, com ritmo ágil e tensão constante, conduzindo a trama sem desvios ou excessos, o que favorece uma experiência direta e envolvente.

Mesmo fora dos holofotes e ofuscada por lançamentos recentes da plataforma, se revela uma escolha eficiente para quem busca uma história intensa, com começo, meio e fim bem definidos, ideal para ser assistida em poucas horas sem perder impacto.

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